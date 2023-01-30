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Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса
Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса
В Симферополе, Алуште, Джанкое, Феодосии и Керчи в понедельник адресно не будет воды. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T11:12
2023-01-30T11:12
вода в крыму
жкх
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общество
симферополь
ялта
алушта
керчь
феодосия
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Алуште, Джанкое, Феодосии и Керчи в понедельник адресно не будет воды. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма".По данным компании, из-за ремонтов на сетях водоснабжения в Симферополе до 18.00 воды не будет по следующим адресам: проспект Победы (частично), мкрн. Сергеевка (пер. Карьерный, ул. Карьерная, ул. Зуйская, пер. Зуйский, ул. Пригородная, ул. Виноградная, ул. Скалистая, Скалистый проезд, ул. Острякова, ул. Симеизская, ул. Глинки (частично), ул. Бородина, Ливенский пер., Песчаный пер., Алмазный пер., ул. Луговая (частично), ул. Левобережная, ул. Малореченская, ул. Дачная, ул. Буденого (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.Также отключения затронут село Солнечное в Симферопольском районе. Подачу воды возобновят к 17.00.В Алуште до 13.00 воды не будет на улице Ленина, Таврическая, Красноармейская, в переулках Спортивный и Овражный.В Джанкое до 12.00 водоснабжение ограничат для абонентов улицы Первомайская (от ул. Толстого до переулка Волжского), до 14.00 – улицы Калинина.В Феодосии до 17.00 воды не будет в переулке Беломорский, 3, 4 и в доме 43 по улице Русская.В Керчи из-за ремонтных работ водоснабжение перекроют до 20.00 для абонентов более чем 17 улиц и переулков - Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, пер. 4-й Босфорский, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, пер. Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской, Театральная, а также прилегающих улиц и переулков.
https://crimea.ria.ru/20221231/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-itogi-goda-1126215629.html
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вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, симферополь, ялта, алушта, керчь, феодосия, симферопольский район
Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса

График отключений водоснабжения для Симферополя, Алушты, Джанкое, Феодосии и Керчи

11:12 30.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Алуште, Джанкое, Феодосии и Керчи в понедельник адресно не будет воды. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма".
По данным компании, из-за ремонтов на сетях водоснабжения в Симферополе до 18.00 воды не будет по следующим адресам: проспект Победы (частично), мкрн. Сергеевка (пер. Карьерный, ул. Карьерная, ул. Зуйская, пер. Зуйский, ул. Пригородная, ул. Виноградная, ул. Скалистая, Скалистый проезд, ул. Острякова, ул. Симеизская, ул. Глинки (частично), ул. Бородина, Ливенский пер., Песчаный пер., Алмазный пер., ул. Луговая (частично), ул. Левобережная, ул. Малореченская, ул. Дачная, ул. Буденого (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.
Также отключения затронут село Солнечное в Симферопольском районе. Подачу воды возобновят к 17.00.
В Алуште до 13.00 воды не будет на улице Ленина, Таврическая, Красноармейская, в переулках Спортивный и Овражный.
В Джанкое до 12.00 водоснабжение ограничат для абонентов улицы Первомайская (от ул. Толстого до переулка Волжского), до 14.00 – улицы Калинина.
В Феодосии до 17.00 воды не будет в переулке Беломорский, 3, 4 и в доме 43 по улице Русская.
В Керчи из-за ремонтных работ водоснабжение перекроют до 20.00 для абонентов более чем 17 улиц и переулков - Свердлова, 1-я Митридатская, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, Южная, Николая Толпина, Вити Коробкова, пер. 4-й Босфорский, Петра Алексеева, Ушинского, Айвазовского, пер. Клабукова, 7-й Босфорский, 5-й Босфорский, 1-й Морской, 2-й Морской, Театральная, а также прилегающих улиц и переулков.
"Силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", - говорится в сообщении.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 09:21Радио "Спутник в Крыму"
Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года
 
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