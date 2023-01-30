https://crimea.ria.ru/20230130/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-yanvarya_-1117901777.html

Какой сегодня праздник: 30 января

Какой сегодня праздник: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Какой сегодня праздник: 30 января

30 января мир провожает зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, во Вьетнаме стартует фестиваль Ароматной пагоды, а азербайджанцы поздравляют... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T00:00

2023-01-30T00:00

2023-01-30T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111780/35/1117803591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cabe48d95ebf1ead9bee56606c791f2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30 января мир провожает зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, во Вьетнаме стартует фестиваль Ароматной пагоды, а азербайджанцы поздравляют таможенников. А еще 123 года назад родился советский композитор Исаак Дунаевский. Что празднуют в мире В Азербайджане отмечают День работников таможни. История праздника берет начало с 30 января 1992 года - с даты создания первой таможенной службы независимого Азербайджана - Таможенного комитета Республики. Одна из главных задач азербайджанских таможенников - борьба с незаконным оборотом наркотиков. А во Вьетнаме начинается фестиваль Ароматной пагоды. Ароматная пагода - одно из древнейших буддийских святилищ Вьетнама. Она расположена в провинции Хатаи, в 70 км к юго-западу от Ханоя. Ежегодно на три месяца пагода становится центром паломничества буддистов из всех уголков мира. Необычные праздники Многие страны празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о новогоднем Деде и его внучке. Знаменательные события В 1790 году на реке Тайн в северной Англии была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. В 1868 году в России впервые опубликовали книгу английского натуралиста Чарльза Дарвина о естественном отборе. В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток (станковой пневматический перфоратор). Кто родился 30 января 1882 года родился 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. За два срока своего правления - 1933-1945 годы – он вывел страну из кризиса, взяв ориентир на политику "Нового курса". А в годы Второй Мировой войны Рузвельт приложил много усилий по созданию Антигитлеровской коалиции и ООН. 123 года исполняется со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского. Дунаевский был активным общественным и культурным деятелем, но прославился как автор музыки к культовым советским фильмам: "Песня о Родине", "Марш энтузиастов", "Школьный вальс", "Волга-Волга", "Дети капитана Гранта" и другим. В 1923 году на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица - Балбес, Трус и Бывалый, многие обожают Шурика. Ну и как же без "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и "Частного детектива, или Операции "Кооперации". Также 30 января родились король Иордании Абдалла ибн Хусейн, король Испании Филипп VI, русский географ Дмитрий Замятин, британский актер Кристиан Бэйл и другие.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия