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Какой сегодня праздник: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Какой сегодня праздник: 30 января
Какой сегодня праздник: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Какой сегодня праздник: 30 января
30 января мир провожает зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, во Вьетнаме стартует фестиваль Ароматной пагоды, а азербайджанцы поздравляют... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30 января мир провожает зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, во Вьетнаме стартует фестиваль Ароматной пагоды, а азербайджанцы поздравляют таможенников. А еще 123 года назад родился советский композитор Исаак Дунаевский. Что празднуют в мире В Азербайджане отмечают День работников таможни. История праздника берет начало с 30 января 1992 года - с даты создания первой таможенной службы независимого Азербайджана - Таможенного комитета Республики. Одна из главных задач азербайджанских таможенников - борьба с незаконным оборотом наркотиков. А во Вьетнаме начинается фестиваль Ароматной пагоды. Ароматная пагода - одно из древнейших буддийских святилищ Вьетнама. Она расположена в провинции Хатаи, в 70 км к юго-западу от Ханоя. Ежегодно на три месяца пагода становится центром паломничества буддистов из всех уголков мира. Необычные праздники Многие страны празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о новогоднем Деде и его внучке. Знаменательные события В 1790 году на реке Тайн в северной Англии была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования. В 1868 году в России впервые опубликовали книгу английского натуралиста Чарльза Дарвина о естественном отборе. В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток (станковой пневматический перфоратор). Кто родился 30 января 1882 года родился 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. За два срока своего правления - 1933-1945 годы – он вывел страну из кризиса, взяв ориентир на политику "Нового курса". А в годы Второй Мировой войны Рузвельт приложил много усилий по созданию Антигитлеровской коалиции и ООН. 123 года исполняется со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского. Дунаевский был активным общественным и культурным деятелем, но прославился как автор музыки к культовым советским фильмам: "Песня о Родине", "Марш энтузиастов", "Школьный вальс", "Волга-Волга", "Дети капитана Гранта" и другим. В 1923 году на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица - Балбес, Трус и Бывалый, многие обожают Шурика. Ну и как же без "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и "Частного детектива, или Операции "Кооперации". Также 30 января родились король Иордании Абдалла ибн Хусейн, король Испании Филипп VI, русский географ Дмитрий Замятин, британский актер Кристиан Бэйл и другие.
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4.7
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общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия
Какой сегодня праздник: 30 января

Что празднуют в России и в мире 30 января

00:00 30.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроводы финского Деда Мороза Йоулупукки из России
Проводы финского Деда Мороза Йоулупукки из России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 30 января мир провожает зимних волшебников - Деда Мороза и Снегурочку, во Вьетнаме стартует фестиваль Ароматной пагоды, а азербайджанцы поздравляют таможенников. А еще 123 года назад родился советский композитор Исаак Дунаевский.

Что празднуют в мире

В Азербайджане отмечают День работников таможни. История праздника берет начало с 30 января 1992 года - с даты создания первой таможенной службы независимого Азербайджана - Таможенного комитета Республики. Одна из главных задач азербайджанских таможенников - борьба с незаконным оборотом наркотиков.
А во Вьетнаме начинается фестиваль Ароматной пагоды. Ароматная пагода - одно из древнейших буддийских святилищ Вьетнама. Она расположена в провинции Хатаи, в 70 км к юго-западу от Ханоя. Ежегодно на три месяца пагода становится центром паломничества буддистов из всех уголков мира.

Необычные праздники

Многие страны празднуют День Деда Мороза и Снегурочки, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о новогоднем Деде и его внучке.

Знаменательные события

В 1790 году на реке Тайн в северной Англии была испытана первая в мире специализированная спасательная шлюпка берегового базирования.
В 1868 году в России впервые опубликовали книгу английского натуралиста Чарльза Дарвина о естественном отборе.
В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал изобретенный им отбойный молоток (станковой пневматический перфоратор).

Кто родился

30 января 1882 года родился 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. За два срока своего правления - 1933-1945 годы – он вывел страну из кризиса, взяв ориентир на политику "Нового курса". А в годы Второй Мировой войны Рузвельт приложил много усилий по созданию Антигитлеровской коалиции и ООН.
123 года исполняется со дня рождения советского композитора Исаака Дунаевского. Дунаевский был активным общественным и культурным деятелем, но прославился как автор музыки к культовым советским фильмам: "Песня о Родине", "Марш энтузиастов", "Школьный вальс", "Волга-Волга", "Дети капитана Гранта" и другим.
В 1923 году на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица - Балбес, Трус и Бывалый, многие обожают Шурика. Ну и как же без "Кавказской пленницы", "Бриллиантовой руки" и "Частного детектива, или Операции "Кооперации".
Также 30 января родились король Иордании Абдалла ибн Хусейн, король Испании Филипп VI, русский географ Дмитрий Замятин, британский актер Кристиан Бэйл и другие.
 
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