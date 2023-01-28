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Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T00:01
2023-01-28T00:01
2023-01-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.На ближайшие три дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Севастополе облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем+7…+9.В курортных городах в субботу облачно и дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью +3…+5 градусов, днем потеплеет до +7…+9.В Евпатории холоднее. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается черноморская депрессияЛето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекордВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
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Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
Прогноз погоды для Крыма на 28 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
На ближайшие три дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
"28 января усилится восточный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +4…+9", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.
В Севастополе облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем+7…+9.
В курортных городах в субботу облачно и дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью +3…+5 градусов, днем потеплеет до +7…+9.
В Евпатории холоднее. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6.
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