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Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T00:01
2023-01-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.На ближайшие три дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Севастополе облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем+7…+9.В курортных городах в субботу облачно и дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью +3…+5 градусов, днем потеплеет до +7…+9.В Евпатории холоднее. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается черноморская депрессияЛето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекордВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
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РИА Новости Крым
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крымская погода, новости крыма, крым, погода, климат, штормовое предупреждение, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу

Прогноз погоды для Крыма на 28 января

00:01 28.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
На ближайшие три дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
"28 января усилится восточный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +4…+9", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.
В Севастополе облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем+7…+9.
В курортных городах в субботу облачно и дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью +3…+5 градусов, днем потеплеет до +7…+9.
В Евпатории холоднее. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6.
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Крымская погодаНовости КрымаКрымПогодаКлиматШтормовое предупреждениеСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:06Главные события и заявление дня: 27 января
22:30Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент
22:22Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию
21:46Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
21:37Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
21:18Главные новости Крыма: 27 января
20:53Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт
20:34Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте
20:27Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия
20:05Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму
19:52Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году
19:34На Крым надвигается черноморская депрессия
19:22Украина запустила процесс самоликвидации – Константинов
19:08Дерибан культурного наследия: как и от кого охраняют историю Крыма
18:39МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова
17:53Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о войне
17:16Трагедия в Керчи: один из сбитых в сквере мальчиков умер в больнице
17:05В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
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