https://crimea.ria.ru/20230128/dozhd-i-mokryy-sneg-pogoda-dlya-kryma-na-subbotu-1126624115.html

Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу

Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Дождь и мокрый снег: погода для Крыма на субботу

Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T00:01

2023-01-28T00:01

2023-01-28T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в субботу определит южный циклон. На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.На ближайшие три дня по Крыму объявлено штормовое предупреждение.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Севастополе облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем+7…+9.В курортных городах в субботу облачно и дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью +3…+5 градусов, днем потеплеет до +7…+9.В Евпатории холоднее. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается черноморская депрессияЛето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекордВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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