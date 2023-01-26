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Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной
Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной
Основой дружбы между мужчиной и женщиной зачастую является сексуальный интерес, как только он пропадает – заканчивается и общение. Об этом заявил психолог... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T21:39
2023-01-26T20:06
психология
общество
мнения
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Основой дружбы между мужчиной и женщиной зачастую является сексуальный интерес, как только он пропадает – заканчивается и общение. Об этом заявил психолог Сергей Ланг в эфире "Радио 1"."Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он зачастую имеет скрытый сексуальный интерес. Может пытаться завоевать и использовать дружбу как предлог для перехода на новый уровень отношений. Если эта дружба не становится для мужчины дорогой к более близким отношениям, то он исчезает из жизни женщины", - сказал Ланг.Он считает, что мужчины-друзья всегда будут стремиться разрушить романтические отношения своей подруги. Это связанно не только с ревностью, но и с желанием устранить соперника. Вместе с тем представительницы прекрасного пола, напротив, способны искренне дружить с мужчиной. Однако это чревато неприятными психологическими последствиями: женщина постепенно переходит исключительно на дружеское общение с представителями противоположного пола."Стремиться к дружбе между мужчиной и женщиной не стоит. Важно понимать, что если женщина не интересна мужчине в сексуальном плане, она не заинтересует его и для "дружбы". Мужчине легче дружить с мужчиной, а у женщины мужчина должен быть только для отношений", - обобщил психолог.Ранее психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов заявил, что свободный независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного поведения. Психолог же считает единственной настоящей обязанностью в жизни каждого человека – соблюдение законов, остальное является его свободным выбором.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчинЛюбовь до гроба: когда поцелуи могут быть смертельныЭндокринолог рассказала, как появляются "бабочки в животе"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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психология, общество, мнения, совет эксперта
Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной

Психолог Ланг: сексуальный интерес является основой дружеских чувств мужчины

21:39 26.01.2023
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМолодые люди напротив Крымского моста
Молодые люди напротив Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Основой дружбы между мужчиной и женщиной зачастую является сексуальный интерес, как только он пропадает – заканчивается и общение. Об этом заявил психолог Сергей Ланг в эфире "Радио 1".
"Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он зачастую имеет скрытый сексуальный интерес. Может пытаться завоевать и использовать дружбу как предлог для перехода на новый уровень отношений. Если эта дружба не становится для мужчины дорогой к более близким отношениям, то он исчезает из жизни женщины", - сказал Ланг.
Он считает, что мужчины-друзья всегда будут стремиться разрушить романтические отношения своей подруги. Это связанно не только с ревностью, но и с желанием устранить соперника. Вместе с тем представительницы прекрасного пола, напротив, способны искренне дружить с мужчиной. Однако это чревато неприятными психологическими последствиями: женщина постепенно переходит исключительно на дружеское общение с представителями противоположного пола.
"Стремиться к дружбе между мужчиной и женщиной не стоит. Важно понимать, что если женщина не интересна мужчине в сексуальном плане, она не заинтересует его и для "дружбы". Мужчине легче дружить с мужчиной, а у женщины мужчина должен быть только для отношений", - обобщил психолог.
Ранее психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов заявил, что свободный независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного поведения. Психолог же считает единственной настоящей обязанностью в жизни каждого человека – соблюдение законов, остальное является его свободным выбором.
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