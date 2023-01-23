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Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T18:33
2023-01-23T18:56
эксклюзивы риа новости крым
сергей толмачев
запорожская область
политика
партия "единая россия"
партия "справедливая россия — патриоты — за правду"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Толмачев.По его словам, наиболее активно в регионе работает "Единая Россия". Помимо формирования партийных структур, активисты ЕР приезжают в Запорожскую область в качестве волонтеров.Первый вице-губернатор также выразил уверенность, что все российские партии, как парламентские, так и не парламентские, "так или иначе зайдут в регион и проявят себя".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителейЖизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
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сергей толмачев, запорожская область, политика, партия "единая россия", партия "справедливая россия — патриоты — за правду" , лдпр, коммунистическая партия российской федерации (кпрф), новые регионы россии, новости
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона

Вице-губернатор Запорожской области Толмачев: основные партии РФ уже работают в регионе

18:33 23.01.2023 (обновлено: 18:56 23.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Толмачев.
"Все российские политические партии заходят и зайдут на территорию Запорожской области, а дальше будет, как решат граждане. Очевидно, что "Единая Россия" зашла и активно работала весь предыдущий год. Недавно состоялся визит председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, они тоже заходят, формируют здесь свои структуры. ЛДПР активно работает, коммунисты заходят в регион", – сказал Толмачев.
По его словам, наиболее активно в регионе работает "Единая Россия". Помимо формирования партийных структур, активисты ЕР приезжают в Запорожскую область в качестве волонтеров.
Первый вице-губернатор также выразил уверенность, что все российские партии, как парламентские, так и не парламентские, "так или иначе зайдут в регион и проявят себя".
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ТолмачевЗапорожская областьПолитикаПартия "Единая Россия"партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"ЛДПРКоммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)Новые регионы РоссииНовости
 
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