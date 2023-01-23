https://crimea.ria.ru/20230123/osnovnye-rossiyskie-partii-uzhe-rabotayut-na-zaporozhe--vlasti-regiona-1126538711.html
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T18:33
2023-01-23T18:33
2023-01-23T18:56
эксклюзивы риа новости крым
сергей толмачев
запорожская область
политика
партия "единая россия"
партия "справедливая россия — патриоты — за правду"
лдпр
коммунистическая партия российской федерации (кпрф)
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_531add6f101abbc12fea1a60b260b331.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Толмачев.По его словам, наиболее активно в регионе работает "Единая Россия". Помимо формирования партийных структур, активисты ЕР приезжают в Запорожскую область в качестве волонтеров.Первый вице-губернатор также выразил уверенность, что все российские партии, как парламентские, так и не парламентские, "так или иначе зайдут в регион и проявят себя".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителейЖизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9416e5a7e6a5c54a53e2576c13eccd87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей толмачев, запорожская область, политика, партия "единая россия", партия "справедливая россия — патриоты — за правду" , лдпр, коммунистическая партия российской федерации (кпрф), новые регионы россии, новости
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
Вице-губернатор Запорожской области Толмачев: основные партии РФ уже работают в регионе
18:33 23.01.2023 (обновлено: 18:56 23.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым
рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Толмачев
.
"Все российские политические партии заходят и зайдут на территорию Запорожской области, а дальше будет, как решат граждане. Очевидно, что "Единая Россия" зашла и активно работала весь предыдущий год. Недавно состоялся визит председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, они тоже заходят, формируют здесь свои структуры. ЛДПР активно работает, коммунисты заходят в регион", – сказал Толмачев.
По его словам, наиболее активно в регионе работает "Единая Россия". Помимо формирования партийных структур, активисты ЕР приезжают в Запорожскую область в качестве волонтеров.
Первый вице-губернатор также выразил уверенность, что все российские партии, как парламентские, так и не парламентские, "так или иначе зайдут в регион и проявят себя".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: