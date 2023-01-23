https://crimea.ria.ru/20230123/osnovnye-rossiyskie-partii-uzhe-rabotayut-na-zaporozhe--vlasti-regiona-1126538711.html

Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона

Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона

Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T18:33

2023-01-23T18:33

2023-01-23T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Запорожская область активно интегрируется в политическое поле РФ, на территории региона уже работают представительства основных российских политических партий. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал первый вице-губернатор региона Сергей Толмачев.По его словам, наиболее активно в регионе работает "Единая Россия". Помимо формирования партийных структур, активисты ЕР приезжают в Запорожскую область в качестве волонтеров.Первый вице-губернатор также выразил уверенность, что все российские партии, как парламентские, так и не парламентские, "так или иначе зайдут в регион и проявят себя".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ"Едут сами и везут друзей": мэр Мелитополя о возвращении жителейЖизнь в прифронтовой зоне: будни Васильевки в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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