https://crimea.ria.ru/20230117/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-17-yanvarya-1126422474.html
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T00:01
2023-01-17T00:01
2023-01-17T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328141_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e0d89d78d10bdeca3e34f08de4f6d10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.В Севастополе облачно с прояснениями и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +6…8 градусов, днем воздух прогреется до +12…14.В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее – от +3 до +5.В Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +14.В Феодосии тоже облачно и сухо. Ночью до +4, днем потеплеет до +10…12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер обрушится на КрымНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы
https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126328141_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_203a90563eb7a1853905bd8fde651536.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
В Крыму 17 января ожидается ветер и до 14 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью и утром в горах вероятны туманы. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха во вторник: ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +9…14", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.
В Севастополе облачно с прояснениями и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Ялте и Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +6…8 градусов, днем воздух прогреется до +12…14.
В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее – от +3 до +5.
В Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +14.
В Феодосии тоже облачно и сухо. Ночью до +4, днем потеплеет до +10…12 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: