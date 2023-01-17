https://crimea.ria.ru/20230117/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-17-yanvarya-1126422474.html

Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января

Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января

Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T00:01

2023-01-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.В Севастополе облачно с прояснениями и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +6…8 градусов, днем воздух прогреется до +12…14.В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее – от +3 до +5.В Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +14.В Феодосии тоже облачно и сухо. Ночью до +4, днем потеплеет до +10…12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер обрушится на КрымНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы

https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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