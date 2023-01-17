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Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января
Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T00:01
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.В Севастополе облачно с прояснениями и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +6…8 градусов, днем воздух прогреется до +12…14.В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее – от +3 до +5.В Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +14.В Феодосии тоже облачно и сухо. Ночью до +4, днем потеплеет до +10…12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер обрушится на КрымНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное теплоПридут ли в Крым снег и морозы
https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
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Какой будет погода в Крыму во вторник, 17 января

В Крыму 17 января ожидается ветер и до 14 градусов тепла

00:01 17.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 17 января, в Крыму из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью и утром в горах вероятны туманы. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с; в западных, центральных и южных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха во вторник: ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +9…14", - говорится в сообщении синоптиков.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 18:25Радио "Спутник в Крыму"
На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.
В Севастополе облачно с прояснениями и сухо. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Ялте и Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +6…8 градусов, днем воздух прогреется до +12…14.
В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее – от +3 до +5.
В Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +5…7 градусов, днем воздух прогреется до +14.
В Феодосии тоже облачно и сухо. Ночью до +4, днем потеплеет до +10…12 градусов.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 17 января
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