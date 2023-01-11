https://crimea.ria.ru/20230111/v-prazdniki-cherez-onlayn-servis-rnkb-kupili-okolo-1300-biletov-na-avtobus-1126344882.html

В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус

В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус

В новогодние праздники пассажиры междугородних автобусных рейсов в Крыму и Севастополе ежедневно приобретали около 100 билетов с помощью сервиса покупки билетов РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В новогодние праздники пассажиры междугородних автобусных рейсов в Крыму и Севастополе ежедневно приобретали около 100 билетов с помощью сервиса покупки билетов в мобильном приложении (18+) и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенного в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Общая стоимость купленных с помощью мобильного приложения билетов составила порядка 740 тысяч рублей, количество – около 1300 штук за две недели.Сервис позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета. При посадке на автобус достаточно предъявить квитанцию в электронном виде.Новый сервис является частью масштабного республиканского проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.

https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, экономика, транспорт, городская среда, крым, новости крыма