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В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
В новогодние праздники пассажиры междугородних автобусных рейсов в Крыму и Севастополе ежедневно приобретали около 100 билетов с помощью сервиса покупки билетов РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:21
2023-01-11T15:21
рнкб (пао)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В новогодние праздники пассажиры междугородних автобусных рейсов в Крыму и Севастополе ежедневно приобретали около 100 билетов с помощью сервиса покупки билетов в мобильном приложении (18+) и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенного в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Общая стоимость купленных с помощью мобильного приложения билетов составила порядка 740 тысяч рублей, количество – около 1300 штук за две недели.Сервис позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета. При посадке на автобус достаточно предъявить квитанцию в электронном виде.Новый сервис является частью масштабного республиканского проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.
https://crimea.ria.ru/20221220/rnkb-predostavil-klientam-vozmozhnost-snimat-nalichnye-s-virtualnykh-kart-1126015838.html
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рнкб (пао), общество, экономика, транспорт, городская среда, крым, новости крыма

В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус

15:21 11.01.2023
 
© Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ
© Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В новогодние праздники пассажиры междугородних автобусных рейсов в Крыму и Севастополе ежедневно приобретали около 100 билетов с помощью сервиса покупки билетов в мобильном приложении (18+) и устройствах самообслуживания РНКБ Банка (ПАО), запущенного в ноябре в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.
Общая стоимость купленных с помощью мобильного приложения билетов составила порядка 740 тысяч рублей, количество – около 1300 штук за две недели.
Сервис позволяет пассажиру выбрать место отправления и прибытия, время, дату, посадочное место и оплатить электронный билет со своей карты или счета. При посадке на автобус достаточно предъявить квитанцию в электронном виде.
Новый сервис является частью масштабного республиканского проекта "Цифровая среда", который направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт в регионе и повышение доступности транспортных услуг.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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РНКБ предоставил клиентам возможность снимать наличные с виртуальных карт
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