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Где в среду в Крыму не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
Где в среду в Крыму не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
В среду, 11 января, в четырех городах и двух селах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T10:51
2023-01-11T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в четырех городах и двух селах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".В Симферополе подачу воду ограничат на следующих улицах: Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайская, Енисейская, Иртышская, Обская, Амурская, Маршала Василевского, Узловая, а также прилегающие улицы и переулки. Кроме того, частичные отключения будут в Перово.В Феодосии до 17 часов в среду снизят давление подачи воды в домах по адресам ул. Крымская, 15-23, ул. Первушина, 1, пер. Тамбовский, 1-3, ул. Шевченко, 55, 59, 61.В Евпатории в домах 5-7 на ул. Полтавской и на проспекте Победы, 44 водоснабжение ограничат до 16:30. Осуществляется подвоз воды. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, предупредили в "Воде Крыма".До полудня воды не будет на улице Заречной и в пер. Калинина в селе Запрудное.В Красноперекопске до 12:00 от водоснабжения временно отключат дом 3 в 8-ом микрорайоне. До 14:00 водоснабжение отключат в селе Воинка на улице Днепровская, Железнодорожная, Железнодорожный тупик, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Узловой тупик, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
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РИА Новости Крым
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Где в среду в Крыму не будет воды: адреса

В среду в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Красноперекопске не будет воды: адреса

10:51 11.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в четырех городах и двух селах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".
В Симферополе подачу воду ограничат на следующих улицах: Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайская, Енисейская, Иртышская, Обская, Амурская, Маршала Василевского, Узловая, а также прилегающие улицы и переулки. Кроме того, частичные отключения будут в Перово.
В Феодосии до 17 часов в среду снизят давление подачи воды в домах по адресам ул. Крымская, 15-23, ул. Первушина, 1, пер. Тамбовский, 1-3, ул. Шевченко, 55, 59, 61.
В Евпатории в домах 5-7 на ул. Полтавской и на проспекте Победы, 44 водоснабжение ограничат до 16:30. Осуществляется подвоз воды. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, предупредили в "Воде Крыма".
До полудня воды не будет на улице Заречной и в пер. Калинина в селе Запрудное.
В Красноперекопске до 12:00 от водоснабжения временно отключат дом 3 в 8-ом микрорайоне. До 14:00 водоснабжение отключат в селе Воинка на улице Днепровская, Железнодорожная, Железнодорожный тупик, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Узловой тупик, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная.
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