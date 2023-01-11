https://crimea.ria.ru/20230111/gde-v-sredu-v-krymu-ne-budet-vody-adresa-1126337241.html

Где в среду в Крыму не будет воды: адреса

Где в среду в Крыму не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Где в среду в Крыму не будет воды: адреса

В среду, 11 января, в четырех городах и двух селах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.01.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В среду, 11 января, в четырех городах и двух селах Крыма адресно отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".В Симферополе подачу воду ограничат на следующих улицах: Героев Сталинграда, Марка Донского, Валдайская, Енисейская, Иртышская, Обская, Амурская, Маршала Василевского, Узловая, а также прилегающие улицы и переулки. Кроме того, частичные отключения будут в Перово.В Феодосии до 17 часов в среду снизят давление подачи воды в домах по адресам ул. Крымская, 15-23, ул. Первушина, 1, пер. Тамбовский, 1-3, ул. Шевченко, 55, 59, 61.В Евпатории в домах 5-7 на ул. Полтавской и на проспекте Победы, 44 водоснабжение ограничат до 16:30. Осуществляется подвоз воды. Оставить заявку и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, предупредили в "Воде Крыма".До полудня воды не будет на улице Заречной и в пер. Калинина в селе Запрудное.В Красноперекопске до 12:00 от водоснабжения временно отключат дом 3 в 8-ом микрорайоне. До 14:00 водоснабжение отключат в селе Воинка на улице Днепровская, Железнодорожная, Железнодорожный тупик, Карамелева, Комсомольская, Кондратовых, Ленина, Октябрьская, Островского, Пирогова, Почтовая, Садовая, Счастливцева, Узловой тупик, Фрунзе, Чапаева, Элеваторная, Юбилейная.Читайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

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