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Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем до +15.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем потеплеет до +16 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов тепла.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы
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РИА Новости Крым
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погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, керчь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января

Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января

00:01 03.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром высока вероятность тумана, днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем до +15.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем потеплеет до +16 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.
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ПогодаКрымская погодаОбществоСимферопольСевастопольКерчьЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияАлушта
 
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