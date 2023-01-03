https://crimea.ria.ru/20230103/tumany-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-3-yanvarya-1126238969.html

Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января

Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января

Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T00:01

2023-01-03T00:01

2023-01-03T00:01

погода

крымская погода

общество

симферополь

севастополь

керчь

ялта

евпатория

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130776_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d3c79bc27672bfc04d4f0078e22f5e42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем до +15.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем потеплеет до +16 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов тепла.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы

симферополь

севастополь

керчь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, керчь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта