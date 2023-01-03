https://crimea.ria.ru/20230103/tumany-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-3-yanvarya-1126238969.html
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T00:01
2023-01-03T00:01
2023-01-03T00:01
погода
крымская погода
общество
симферополь
севастополь
керчь
ялта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130776_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d3c79bc27672bfc04d4f0078e22f5e42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем до +15.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем потеплеет до +16 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов тепла.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.Читайте также:Крым ждет рубиновый январьЯнварь по-крымски: с новым годом на полуостров пришла веснаКак будет работать Крымский мост в новогодние каникулы
симферополь
севастополь
керчь
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130776_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a15325bf7f7a5201f9823d2519e4bf3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, общество, симферополь, севастополь, керчь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта
Туманы и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
Прогноз погоды в Крыму на вторник 3 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Во вторник, 3 января, в Крыму ожидается переменная облачность, ночью возможен туман, днем без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром высока вероятность тумана, днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+16 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градуса, днем до +15.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем потеплеет до +16 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9, днем воздух прогреется до +11…+13 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.