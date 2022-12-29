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ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области

ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2022

ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области

Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T19:22

2022-12-29T19:22

2022-12-29T19:22

роман старовойт

курская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, по словам губернатора, в Теткино перебита газовая труба и повреждена линия энергоснабжения. Поселок частично обесточен.Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, заверил руководитель региона.

курская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), сво