https://crimea.ria.ru/20221229/vsu-obstrelyali-iz-minometov-dva-poselka-kurskoy-oblasti-1126200596.html
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2022
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T19:22
2022-12-29T19:22
2022-12-29T19:22
роман старовойт
курская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, по словам губернатора, в Теткино перебита газовая труба и повреждена линия энергоснабжения. Поселок частично обесточен.Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, заверил руководитель региона.
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роман старовойт, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), сво
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино и Гуево Курской области, пострадали шесть домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и посёлок Теткино Глушковского района. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам губернатора, в Теткино перебита газовая труба и повреждена линия энергоснабжения. Поселок частично обесточен.
Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, заверил руководитель региона.