Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221229/vsu-obstrelyali-iz-minometov-dva-poselka-kurskoy-oblasti-1126200596.html
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области - РИА Новости Крым, 29.12.2022
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T19:22
2022-12-29T19:22
роман старовойт
курская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126200426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71cc0f9a87a7cd808302c95887367c89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Кроме того, по словам губернатора, в Теткино перебита газовая труба и повреждена линия энергоснабжения. Поселок частично обесточен.Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, заверил руководитель региона.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126200426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8db51ce61be2fb662e2fba9d6a046ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман старовойт, курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), сво
ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино и Гуево Курской области, пострадали шесть домов

19:22 29.12.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстрел Курской области. Архивное фото
Обстрел Курской области. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования обстреляли из минометов село и поселок Теткино Курской области, пострадали домовладения и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и посёлок Теткино Глушковского района. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания", – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам губернатора, в Теткино перебита газовая труба и повреждена линия энергоснабжения. Поселок частично обесточен.
Все спецслужбы на месте, в ближайшее время системы жизнеобеспечения будут восстановлены, заверил руководитель региона.
 
Роман СтаровойтКурская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
19:41Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой
19:22ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
19:14Как изменятся соцвыплаты в 2023 году
18:59Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом
18:28Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
18:17Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации
17:55В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту
17:27Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ
17:15Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент
16:44Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
16:25На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
16:12В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
15:20Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
15:00Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
14:49Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
14:36Отельеры и рестораторы Крыма дали оценку полученной госпомощи
14:34Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
14:26Авиация ВКС России сбила два украинских самолета и два вертолета
14:10Энергоколлапс на Украине – повреждены объекты энергетики
Лента новостейМолния