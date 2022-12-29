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Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размер выплат командированным в новые регионы РФ гражданским лицам в случае их ранения или... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T17:27
2022-12-29T17:28
владимир путин (политик)
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пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размер выплат командированным в новые регионы РФ гражданским лицам в случае их ранения или гибели. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В случае гибели командированного гражданина его семья получит 5 миллионов рублей.Выплата производится в равных долях супруге/супругу, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их - братьям и сестрам, уточняется в указе.
https://crimea.ria.ru/20221223/vyplaty-geroyam-rossii-i-geroyam-truda-budut-nachislyat-po-novomu-1126098800.html
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владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, сво, общество, новости, пособия и выплаты
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ

Путин установил размер выплат при ранении либо гибели командированных в новые регионы

17:27 29.12.2022 (обновлено: 17:28 29.12.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размер выплат командированным в новые регионы РФ гражданским лицам в случае их ранения или гибели. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, при получении ранений, травм или контузии граждане этой категории получат 3 миллиона рублей.
В случае гибели командированного гражданина его семья получит 5 миллионов рублей.
Выплата производится в равных долях супруге/супругу, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их - братьям и сестрам, уточняется в указе.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовые регионы РоссииСВООбществоНовостиПособия и выплаты
 
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