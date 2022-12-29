https://crimea.ria.ru/20221229/putin-podpisal-ukaz-o-vyplatakh-komandirovannym-v-novye-regiony-rf-1126198446.html

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размер выплат командированным в новые регионы РФ гражданским лицам в случае их ранения или... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T17:27

2022-12-29T17:27

2022-12-29T17:28

владимир путин (политик)

россия

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пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий размер выплат командированным в новые регионы РФ гражданским лицам в случае их ранения или гибели. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В случае гибели командированного гражданина его семья получит 5 миллионов рублей.Выплата производится в равных долях супруге/супругу, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их - братьям и сестрам, уточняется в указе.

https://crimea.ria.ru/20221223/vyplaty-geroyam-rossii-i-geroyam-truda-budut-nachislyat-po-novomu-1126098800.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, сво, общество, новости, пособия и выплаты