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В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса
В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса
В среду часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T10:26
2022-12-28T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском районе до 14 часов без воды поселок Николаевка — улицы Колхозная, Херсонесская, Яблоневая, Ялтинская, Полевая, Солнечная, а также прилегающие улицы и переулки.В Евпатории до 19 часов отключение по улице Полтавской, 5, 7, по проспекту Победы, 44В Красноперекопске до шести часов вечера без воды улицы Ишунская, 3 - 83, Фрунзе, 41- 70, Гекало, 23 -33, Менделеева №70 - 90До 14 часов воды не будет в селе Ленинское Ленинского района, также в первой половине дня отключение в поселке Ленино, по улице Курчатова.В Джанкое ориентировочно до полудня отключения по четным сторонам улиц Свердлова, Симферопольской, Октябрьской, Кирова, Перекопской и в одноименном переулке.Ранее сообщалось о том, что в Крыму за год построены новые сети водоснабжения на протяжении 60 километров. Только в Симферополе проложен 21 км нового трубопровода. По Крыму подключено 1450 новых абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаОчистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 годаГидрологи оценили запасы воды в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вода в крыму, общество, крым, новости крыма
В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса

Где в Крыму отключат воду в среду

10:26 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферопольском районе до 14 часов без воды поселок Николаевка — улицы Колхозная, Херсонесская, Яблоневая, Ялтинская, Полевая, Солнечная, а также прилегающие улицы и переулки.
В Евпатории до 19 часов отключение по улице Полтавской, 5, 7, по проспекту Победы, 44
В Красноперекопске до шести часов вечера без воды улицы Ишунская, 3 - 83, Фрунзе, 41- 70, Гекало, 23 -33, Менделеева №70 - 90
До 14 часов воды не будет в селе Ленинское Ленинского района, также в первой половине дня отключение в поселке Ленино, по улице Курчатова.
В Джанкое ориентировочно до полудня отключения по четным сторонам улиц Свердлова, Симферопольской, Октябрьской, Кирова, Перекопской и в одноименном переулке.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму за год построены новые сети водоснабжения на протяжении 60 километров. Только в Симферополе проложен 21 км нового трубопровода. По Крыму подключено 1450 новых абонентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма
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Вода в КрымуОбществоКрымНовости Крыма
 
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