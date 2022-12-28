https://crimea.ria.ru/20221228/v-sredu-chast-kryma-bez-vody-iz-za-remontov--adresa-1126163196.html

В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса

В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2022

В среду часть Крыма без воды из-за ремонтов — адреса

В среду часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T10:26

2022-12-28T10:26

2022-12-28T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В среду часть Крыма останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферопольском районе до 14 часов без воды поселок Николаевка — улицы Колхозная, Херсонесская, Яблоневая, Ялтинская, Полевая, Солнечная, а также прилегающие улицы и переулки.В Евпатории до 19 часов отключение по улице Полтавской, 5, 7, по проспекту Победы, 44В Красноперекопске до шести часов вечера без воды улицы Ишунская, 3 - 83, Фрунзе, 41- 70, Гекало, 23 -33, Менделеева №70 - 90До 14 часов воды не будет в селе Ленинское Ленинского района, также в первой половине дня отключение в поселке Ленино, по улице Курчатова.В Джанкое ориентировочно до полудня отключения по четным сторонам улиц Свердлова, Симферопольской, Октябрьской, Кирова, Перекопской и в одноименном переулке.Ранее сообщалось о том, что в Крыму за год построены новые сети водоснабжения на протяжении 60 километров. Только в Симферополе проложен 21 км нового трубопровода. По Крыму подключено 1450 новых абонентов. Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаОчистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 годаГидрологи оценили запасы воды в Крыму

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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