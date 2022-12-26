https://crimea.ria.ru/20221226/vsu-za-sutki-poteryali-okolo-200-boevikov-v-boyakh-v-donbasse-1126140531.html

ВСУ за сутки потеряли около 200 боевиков в боях в Донбассе

ВСУ за сутки потеряли около 200 боевиков в боях в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.12.2022

ВСУ за сутки потеряли около 200 боевиков в боях в Донбассе

Потери украинских вооруженных формирований на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили около 200 военнослужащих и 24 единицы техники,... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T14:12

2022-12-26T14:12

2022-12-26T14:12

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всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Потери украинских вооруженных формирований на основных направлениях в Донбассе за прошедшие сутки составили около 200 военнослужащих и 24 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.Так, на Купянском направлении российские войска нанесли сосредоточенный огневй удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.Потери противника на данном направлении составили более 30 боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении российские войска продолжали успешное наступление и заняли выгодные рубежи и позиции."В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск ДНР уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей", — уточнили в ведомстве.На Южно-Донецком направлении войска РФ нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка ДНР. Уничтожено более 40 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, россия, украина