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Какой сегодня праздник: 20 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Какой сегодня праздник: 20 декабря
Какой сегодня праздник: 20 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Какой сегодня праздник: 20 декабря
Сегодня весь мир отмечает День солидарности людей, а Россия, Белоруссия и Армения – День работника органов государственной безопасности. В этот день в 1699 году РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-20T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает День солидарности людей, а Россия, Белоруссия и Армения – День работника органов государственной безопасности. В этот день в 1699 году Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, в 1879-м американец Томас Эдисон придумал лампочку. Родились в этот день советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Панфилов, российская актриса театра и кино Лиза Боярская.Что празднуют в мире15 лет назад Генассамблея ООН предложила всем желающим присоединяться к празднованию новой даты – Дня солидарности людей. Ну и правильно! А то День солидарности трудящихся есть, а не трудящиеся остались без праздника. Ну а если серьезно, дата очень нужная, объединяющая жителей разных стран идеей всеобщего равенства и помогающая формированию справедливого и безопасного общества.А вот в некоторых бывших социалистических республиках, в том числе в России, Белоруссии и Армении сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников органов госбезопасности. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.Знаменательные событияПрорубив окно в Европу, Петр Первый вдруг решил, что и время нужно считать по-европейски. Взял да и поменял календарь на юлианский. А 20 декабря 1699 года издал Указ "О праздновании Нового года".В этот день в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью, что позже привело к созданию системы электрического освещения. Раз такое дело, то вот вам интересный факт о лампочках: в американском городке Ливермор на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает 115 лет! Впервые ее включили летом 1901-го, а к настоящему моменту занесли в Книгу Рекордов Гиннеса как самую долговечную.Кто родился в этот деньЕсли вы еще не видели фильм "28 панфиловцев", обязательно посмотрите. Речь идет о бессмертном подвиге 28 советских воинов под командованием Ивана Панфилова, большинство из которых погибли в бою с фашистами, но успели уничтожить 28 вражеских танков. Сегодня это особенно актуально, поскольку именно в этот день в 1892 году родился советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Васильевич Панфилов.Еще одна именинница дня – российская актриса кино и театра Елизавета Боярская. Младшая дочь секс-символа советского экрана стала самой романтической героиней современного российского кинематографа. Кстати, Лиза знает два иностранных языка – английский и немецкий, любимыми фильмами называет "Унесенные ветром" и "Летят журавли", а также признается, что очень любит есть селедку и плов (главное, чтобы не вместе).Также 20 декабря свои дни рождения отмечают американский кинорежиссер Тодд Филлипс, английский футболист Эшли Коул, российский хоккеист — чемпион мира Андрей Марков и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 20 декабря

Что празднуют в России и в мире во вторник, 20 декабря

00:00 20.12.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает День солидарности людей, а Россия, Белоруссия и Армения – День работника органов государственной безопасности. В этот день в 1699 году Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, в 1879-м американец Томас Эдисон придумал лампочку. Родились в этот день советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Панфилов, российская актриса театра и кино Лиза Боярская.

Что празднуют в мире

15 лет назад Генассамблея ООН предложила всем желающим присоединяться к празднованию новой даты – Дня солидарности людей. Ну и правильно! А то День солидарности трудящихся есть, а не трудящиеся остались без праздника. Ну а если серьезно, дата очень нужная, объединяющая жителей разных стран идеей всеобщего равенства и помогающая формированию справедливого и безопасного общества.
А вот в некоторых бывших социалистических республиках, в том числе в России, Белоруссии и Армении сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников органов госбезопасности. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Знаменательные события

Прорубив окно в Европу, Петр Первый вдруг решил, что и время нужно считать по-европейски. Взял да и поменял календарь на юлианский. А 20 декабря 1699 года издал Указ "О праздновании Нового года".
В этот день в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью, что позже привело к созданию системы электрического освещения. Раз такое дело, то вот вам интересный факт о лампочках: в американском городке Ливермор на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает 115 лет! Впервые ее включили летом 1901-го, а к настоящему моменту занесли в Книгу Рекордов Гиннеса как самую долговечную.

Кто родился в этот день

Если вы еще не видели фильм "28 панфиловцев", обязательно посмотрите. Речь идет о бессмертном подвиге 28 советских воинов под командованием Ивана Панфилова, большинство из которых погибли в бою с фашистами, но успели уничтожить 28 вражеских танков. Сегодня это особенно актуально, поскольку именно в этот день в 1892 году родился советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Васильевич Панфилов.
Еще одна именинница дня – российская актриса кино и театра Елизавета Боярская. Младшая дочь секс-символа советского экрана стала самой романтической героиней современного российского кинематографа. Кстати, Лиза знает два иностранных языка – английский и немецкий, любимыми фильмами называет "Унесенные ветром" и "Летят журавли", а также признается, что очень любит есть селедку и плов (главное, чтобы не вместе).
Также 20 декабря свои дни рождения отмечают американский кинорежиссер Тодд Филлипс, английский футболист Эшли Коул, российский хоккеист — чемпион мира Андрей Марков и другие.
 
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