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Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T03:06
2022-12-19T03:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят праздничные службы в Храмах и что в этот день лучше подарить детям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Под сводами ХрамаКак поясняет священник, утро 19 декабря во всех православных храмах начинается с Божественной Литургии - молебных пений с акафистом Святителю Николаю, в котором святого молитвенно прославляют. Некоторые священнослужители практикуют проведение праздничных утренников - мероприятий в воскресной школе, где принято вспоминать о жизни святого и о его деяниях.Полезные подарки и тайное доброВажной частью праздника, по его словам, являются подарки. В День святителя Николая их нужно дарить обязательно, особенно детям. Важное условие - подарки должны быть полезными."Если это игрушка - пусть она будет развивающая. Если у вас много игрушек и сладостей - нужно подсказать ребенку, что в этот день важно поделиться с теми, кто этого не имеет, и таким образом совершить доброе дело. Но главное - совершать добрые дела так, чтобы они были в тайне. Именно так поступал Святой Николай, и мы к этому сегодня призываем", - пояснил Отец Владимир.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеОт солнца неандертальцев к солнцу христиан – с чего начиналось РождествоКрымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье
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Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая

В Крымской митрополии подсказали, как правильно отметить День святого Николая

03:06 19.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвятой Николай чудотворец
Святой Николай чудотворец - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят праздничные службы в Храмах и что в этот день лучше подарить детям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.

Под сводами Храма

Как поясняет священник, утро 19 декабря во всех православных храмах начинается с Божественной Литургии - молебных пений с акафистом Святителю Николаю, в котором святого молитвенно прославляют. Некоторые священнослужители практикуют проведение праздничных утренников - мероприятий в воскресной школе, где принято вспоминать о жизни святого и о его деяниях.
"В этом году по благословению Владыки Лазаря в некоторых храмах Крымской митрополии будут совершаться благотворительные ярмарки, где мы сможем поучаствовать в добрых делах милосердия, в делах благотворительности", - рассказал священнослужитель.

Полезные подарки и тайное добро

Важной частью праздника, по его словам, являются подарки. В День святителя Николая их нужно дарить обязательно, особенно детям. Важное условие - подарки должны быть полезными.
"Если это игрушка - пусть она будет развивающая. Если у вас много игрушек и сладостей - нужно подсказать ребенку, что в этот день важно поделиться с теми, кто этого не имеет, и таким образом совершить доброе дело. Но главное - совершать добрые дела так, чтобы они были в тайне. Именно так поступал Святой Николай, и мы к этому сегодня призываем", - пояснил Отец Владимир.
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