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Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается туман, на дорогах гололедица. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-19T00:01
2022-12-18T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается туман, на дорогах гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.В Алуште и Ялте дождь. При этом и ночью, и днем температура воздуха составит +9...11 градусов.Дождливо будет также в Евпатории, Судаке и Феодосии. Ночью и днем столбики термометров покажут +8...10.На территории полуострова действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.17 декабря Крым установил абсолютный температурный рекорд. В субботу температурный максимум составил 19,3 градуса. Это на 1,5 градуса выше, чем в этот же день 1937 года, который до этого считался рекордным. Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсыВ Крыму ожидается штормовой ветерВ Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирами
https://crimea.ria.ru/20221218/shtormovoe-preduprezhdenie-v-kerchenskom-prolive-kak-khodyat-paromy-1125964414.html
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новости крыма, крым, погода, крымская погода, штормовое предупреждение, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник, 19 декабря

00:01 19.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается туман, на дорогах гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4…+1, на южном побережье до +5 градусов", - уточнили синоптики.

Погода в городах

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.
В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.
В Алуште и Ялте дождь. При этом и ночью, и днем температура воздуха составит +9...11 градусов.
Дождливо будет также в Евпатории, Судаке и Феодосии. Ночью и днем столбики термометров покажут +8...10.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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17 декабря Крым установил абсолютный температурный рекорд. В субботу температурный максимум составил 19,3 градуса. Это на 1,5 градуса выше, чем в этот же день 1937 года, который до этого считался рекордным.
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