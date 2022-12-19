https://crimea.ria.ru/20221219/mokryy-sneg-i-gololeditsa-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125971459.html

Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается туман, на дорогах гололедица. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-19T00:01

2022-12-19T00:01

2022-12-18T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается туман, на дорогах гололедица. Такой прогноз сделали в республиканском гидрометцентре.Погода в городахВ Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1...+3.В Алуште и Ялте дождь. При этом и ночью, и днем температура воздуха составит +9...11 градусов.Дождливо будет также в Евпатории, Судаке и Феодосии. Ночью и днем столбики термометров покажут +8...10.На территории полуострова действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.17 декабря Крым установил абсолютный температурный рекорд. В субботу температурный максимум составил 19,3 градуса. Это на 1,5 градуса выше, чем в этот же день 1937 года, который до этого считался рекордным. Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсыВ Крыму ожидается штормовой ветерВ Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирами

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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