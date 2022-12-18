Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов
Константинов: нужно расследование преступлений Киева в отношении русскоязычного населения
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Тысячи пропавших
"Необходимо разбирательство по части суммирования всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения после государственного переворота 2014 года. По моим оценкам, за этот период были уничтожены более 15 тысяч жителей юго-востока, Киева, центральной части. В основном это журналисты, политики, просто люди, которые любили Россию и по навету соседей оказались в застенках СБУ - их вывозят без суда и следствия, а потом убивают", - заявил Константинов.
По его словам, только в Мариуполе за это время бесследно исчезли более 3 тысяч человек: "Их просто вывезли, и никто больше о них ничего не слышал".
Необходимо расследование
Константинов настаивает на необходимости расследование всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения. Сделать это нужно "как только позволит ситуация".
"Медлить нельзя — время будет (у киевских властей - ред.) спрятать следы", - убежден глава Госсовета Крыма.
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Ранее сообщалось, что в Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам. Еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении.
Информацию о расправах ВСУ над мирным населением проверит Следственный комитет Российской Федерации. В частности, речь идет о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области.
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