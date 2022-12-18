https://crimea.ria.ru/20221218/kievskiy-rezhim-unichtozhil-bolee-15-tysyach-inakomyslyaschikh---konstantinov-1125974256.html

Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов

Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов

На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T20:23

2022-12-18T20:23

2022-12-18T19:23

украина

крым

сво

владимир константинов

всу (вооруженные силы украины)

россия

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Тысячи пропавшихПо его словам, только в Мариуполе за это время бесследно исчезли более 3 тысяч человек: "Их просто вывезли, и никто больше о них ничего не слышал".Необходимо расследованиеКонстантинов настаивает на необходимости расследование всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения. Сделать это нужно "как только позволит ситуация"."Медлить нельзя — время будет (у киевских властей - ред.) спрятать следы", - убежден глава Госсовета Крыма.Ранее сообщалось, что в Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам. Еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Информацию о расправах ВСУ над мирным населением проверит Следственный комитет Российской Федерации. В частности, речь идет о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскостиСК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями ХерсонаНеонацистской власти на Украине не будет – Лавров

https://crimea.ria.ru/20210601/Kak-Zelenskiy-planiroval-raspravitsya-s-Donbassom--otkrovenie-Azarova-1119634775.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, сво, владимир константинов, всу (вооруженные силы украины), россия, государственный совет рк (госсовет)