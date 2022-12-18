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Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов
Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов
На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T20:23
2022-12-18T19:23
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сво
владимир константинов
всу (вооруженные силы украины)
россия
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Тысячи пропавшихПо его словам, только в Мариуполе за это время бесследно исчезли более 3 тысяч человек: "Их просто вывезли, и никто больше о них ничего не слышал".Необходимо расследованиеКонстантинов настаивает на необходимости расследование всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения. Сделать это нужно "как только позволит ситуация"."Медлить нельзя — время будет (у киевских властей - ред.) спрятать следы", - убежден глава Госсовета Крыма.Ранее сообщалось, что в Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам. Еще 74 человека вывезены в неизвестном направлении. Информацию о расправах ВСУ над мирным населением проверит Следственный комитет Российской Федерации. В частности, речь идет о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскостиСК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями ХерсонаНеонацистской власти на Украине не будет – Лавров
https://crimea.ria.ru/20210601/Kak-Zelenskiy-planiroval-raspravitsya-s-Donbassom--otkrovenie-Azarova-1119634775.html
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украина, крым, сво, владимир константинов, всу (вооруженные силы украины), россия, государственный совет рк (госсовет)
Киевский режим уничтожил более 15 тысяч инакомыслящих - Константинов

Константинов: нужно расследование преступлений Киева в отношении русскоязычного населения

20:23 18.12.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. На Украине после государственного переворота 2014 года уничтожено более 15 тысяч мирных граждан, не согласных с позицией официального Киева. Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Тысячи пропавших

"Необходимо разбирательство по части суммирования всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения после государственного переворота 2014 года. По моим оценкам, за этот период были уничтожены более 15 тысяч жителей юго-востока, Киева, центральной части. В основном это журналисты, политики, просто люди, которые любили Россию и по навету соседей оказались в застенках СБУ - их вывозят без суда и следствия, а потом убивают", - заявил Константинов.

По его словам, только в Мариуполе за это время бесследно исчезли более 3 тысяч человек: "Их просто вывезли, и никто больше о них ничего не слышал".

Необходимо расследование

Константинов настаивает на необходимости расследование всех преступлений, совершенных на Украине в отношении русскоязычного населения. Сделать это нужно "как только позволит ситуация".
"Медлить нельзя — время будет (у киевских властей - ред.) спрятать следы", - убежден глава Госсовета Крыма.
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Информацию о расправах ВСУ над мирным населением проверит Следственный комитет Российской Федерации. В частности, речь идет о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области.
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УкраинаКрымСВОВладимир КонстантиновВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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