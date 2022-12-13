https://crimea.ria.ru/20221213/Kakoy-segodnya-prazdnik-13-dekabrya_-1117748158.html

Какой сегодня праздник: 13 декабря

Какой сегодня праздник: 13 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Какой сегодня праздник: 13 декабря

Во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и Праздник живота, в России – День медведя, в США – День лошади. Православные христиане вспоминают Андрея... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-13T00:00

2022-12-13T00:00

2022-12-12T17:49

общество

новости

праздники и памятные даты

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/0b/1119042786_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_ad31d57e4c3b627ac745bd5ad354ba94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и Праздник живота, в России – День медведя, в США – День лошади. Православные христиане вспоминают Андрея Первозванного. В этот день в 1903 году запатентована конусная форма для мороженого, а в 1971 года на киноэкраны вышла комедия "Джентльмены удачи". В этот день родились советский актер Николай Рыбников, Народная артистка России Людмила Сенчина.Что отмечают в миреПравославные христиане 13 декабря отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного. В России память этого святого всегда почиталась весьма торжественно. Еще Петр I учредил в его честь высшую награду России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. Также с петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского флота, и под его сенью русские моряки одержали множество славных побед.Опрос иностранных туристов доказал живучесть трех популярных стереотипов о жизни россиян: в стране всем заправляют военные, любую еду запивают водкой, а медведи свободно гуляют по улицам. Ну, раз уж мишка остается одним из главных символов страны, то и праздник у него должен быть особенный. В День медведя всем россиянам рекомендуется пить водку прямо из военной каски на брудершафт с вашим ручным медведем (также важно играть на балалайке и закусывать калиной).Угадайте, с кем на брудершафт сегодня будут пить американцы? Мы, конечно, точно и сами не знаем, но в США сегодня День лошади. И, между прочим, этот праздник утвержден самим американским Конгрессом! Все потому, что "лошади – неотъемлемая часть истории, экономики и культуры страны", где 4,6 миллионов граждан работают в сферах, связанных с лошадками.А еще во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и капучино со взбитыми сливками. Этот "вкусный" творческий праздник вдохновляет на создание чего-то прекрасного. Для художников, поэтов и музыкантов 13 декабря считается днем максимального полета фантазии. Ну, а для любителей кофе – это лишний повод побаловать себя чашкой ароматного напитка.Знаменательны датыВ 1896 году итальянский эмигрант Итало Марчиони впервые предложил нью-йоркской публике мороженое-рожок, а потом вдруг понял, насколько выгодное это дело, и запатентовал свое изобретение. Патент он получил 13 декабря 1903 года, после чего для семьи Марчиони наступила сладкая жизнь – они стали крупнейшим производителям съедобной упаковки в Соединенных Штатах.А ровно 51 год назад на отечественные киноэкраны вышла комедия "Джентльмены удачи". Кстати, в сцене, где сбежавшие рецидивисты прятались в цистерне с цементом, на самом деле использовалась хлебная закваска. Для натуральности закваску подкрасили зеленой луковой эссенцией. При этом Георгию Вицину сказали, что состав настоян на 23 видах трав и способен увеличить жизнь человека на 15 лет. Артист просидел в цистерне намного дольше других.Кто родился в этот деньВ этот день ровно 92 года назад родился знаменитый советский актер, Народный артист РСФСР, кумир советских женщин 50-60-х Николай Рыбников. Говорят, у Рыбникова был очень озорной характер: как-то, забравшись в радиорубку студенческого общежития, он голосом Левитана сообщил о семикратном понижении цены на водку и табак. Все поверили, а вот компетентные органы шутку не оценили, решив, что это — антисоветская пропаганда. К счастью, Николай отделался лишь исключением из комсомола.А ровно 72 года назад на свет появилась Народная артистка России Людмила Сенчина. Интересно, что Людмила была первой советской певицей, в репертуаре которой появились песни The Beatles. Такому пополнению репертуара певицы предшествовало ее знакомство со вдовой Джона Леннона — Йоко Оно.Также именинники дня — немецкий поэт, публицист и критик Генрих Гейне, русский поэт и драматург Валерий Брюсов, народный артист СССР Ростислав Плятт, американская кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт и другие.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, культура