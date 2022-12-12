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Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T00:01
2022-12-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17 градусов.В Евпатории облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.В Алуште и Ялте облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14…+16 градусов.В Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымская погода, общество, новости, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, керчь, евпатория
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

00:01 12.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В южных, центральных и восточных районах полуострова 12 декабря пройдут очень сильные дожди. Температура воздуха составит: ночью: +10…15, в горах +6…9 градусов; днем +12…17, в горах +6…11. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17 градусов.
В Евпатории облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.
В Алуште и Ялте облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14…+16 градусов.
В Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.
Зимний Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 18:39Радио "Спутник в Крыму"
Ждать ли снега в Крыму в декабре
Крымская погодаОбществоНовостиНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакКерчьЕвпатория
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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Заголовок открываемого материала
00:01Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
20:05Главные события и заявления дня: 11 декабря
19:48Рынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев
19:05Ливни и вторжение холода: прогноз погоды в Крыму на неделю
18:48Кубанские спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота
18:28Эксперт объяснил тактику США по Крыму: "проверяют наш болевой порог"
17:52В Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
17:34Со сладким и гаджетами, но в балансе – как помочь ребенку похудеть
16:59Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган
16:24Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые
16:02Знаменитый советский разведчик скончался в возрасте 93 лет
15:45Состояние раненых при обстреле базы отдыха в Мелитополе – данные властей
15:36Кремль об отношениях РФ и Запада: это уже конфронтация
14:38Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
14:22Уничтоженные артбатареи и перехваченные снаряды – сводка СВО за сутки
14:09Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО
13:45Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая
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12:10COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
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