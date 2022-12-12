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Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T00:01
2022-12-12T00:01
2022-12-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17 градусов.В Евпатории облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.В Алуште и Ялте облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14…+16 градусов.В Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.
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крымская погода, общество, новости, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, керчь, евпатория
Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В южных, центральных и восточных районах полуострова 12 декабря пройдут очень сильные дожди. Температура воздуха составит: ночью: +10…15, в горах +6…9 градусов; днем +12…17, в горах +6…11. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17 градусов.
В Евпатории облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.
В Алуште и Ялте облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14…+16 градусов.
В Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.