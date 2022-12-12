https://crimea.ria.ru/20221212/pochti-letniy-dozhd-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125809708.html

Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Почти летний дождь: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T00:01

2022-12-12T00:01

2022-12-12T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет обуславливаться зоной малоподвижного атмосферного фронта. Повсеместно по Крыму ожидаются дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14...16 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17 градусов.В Евпатории облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.В Алуште и Ялте облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +11...13, днем +14…+16 градусов.В Судаке, Феодосии и Керчи облачно. Ночью, днем — временами дождь. Температура воздуха ночью +10...12, днем +14…+16 градусов.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, общество, новости, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, керчь, евпатория