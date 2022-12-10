https://crimea.ria.ru/20221210/v-drezdene-muzhchina-ubil-mat-i-zakhvatil-zalozhnikov-1125794893.html

В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников

В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников - РИА Новости Крым, 10.12.2022

В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников

В Дрездене (Германия) задержан мужчина, который открыл стрельбу и взял в заложники людей. Нападавший ранен и обезврежен. Об этом сообщат немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T15:41

2022-12-10T15:41

2022-12-10T15:43

германия

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Дрездене (Германия) задержан мужчина, который открыл стрельбу и взял в заложники людей. Нападавший ранен и обезврежен. Об этом сообщат немецкие СМИ.Отмечается, что происшествие случилось в субботу в центре Дрездена. СМИ со ссылкой на полицию уточняют, что нападавший убил свою мать, а после попытался напасть на радиостанцию Radio Dresden. Из-за инцидента были эвакуированы люди из прилегающих районов и торгового центра. Полиция оцепила опасный район.Местные СМИ уточнили, что преступник был тяжело ранен при задержании.

германия

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, происшествия