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В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников
В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников - РИА Новости Крым, 10.12.2022
В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников
В Дрездене (Германия) задержан мужчина, который открыл стрельбу и взял в заложники людей. Нападавший ранен и обезврежен. Об этом сообщат немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T15:41
2022-12-10T15:43
германия
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Дрездене (Германия) задержан мужчина, который открыл стрельбу и взял в заложники людей. Нападавший ранен и обезврежен. Об этом сообщат немецкие СМИ.Отмечается, что происшествие случилось в субботу в центре Дрездена. СМИ со ссылкой на полицию уточняют, что нападавший убил свою мать, а после попытался напасть на радиостанцию Radio Dresden. Из-за инцидента были эвакуированы люди из прилегающих районов и торгового центра. Полиция оцепила опасный район.Местные СМИ уточнили, что преступник был тяжело ранен при задержании.
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РИА Новости Крым
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60
германия, в мире, происшествия
В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников

Полиция задержала мужчину, который убил мать и захватил заложников в центре Дрездена

15:41 10.12.2022 (обновлено: 15:43 10.12.2022)
 
© JENS SCHLUETER / AFPСпецназ немецкой полиции в центре города Дрезден, восточная Германия, 10 декабря 2022 года, когда началась крупномасштабная полицейская операция из-за предполагаемой ситуации с заложниками
Спецназ немецкой полиции в центре города Дрезден, восточная Германия, 10 декабря 2022 года, когда началась крупномасштабная полицейская операция из-за предполагаемой ситуации с заложниками
© JENS SCHLUETER / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Дрездене (Германия) задержан мужчина, который открыл стрельбу и взял в заложники людей. Нападавший ранен и обезврежен. Об этом сообщат немецкие СМИ.
Отмечается, что происшествие случилось в субботу в центре Дрездена. СМИ со ссылкой на полицию уточняют, что нападавший убил свою мать, а после попытался напасть на радиостанцию Radio Dresden. Из-за инцидента были эвакуированы люди из прилегающих районов и торгового центра. Полиция оцепила опасный район.

"Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной", - пишет РИА Новости со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония.

Местные СМИ уточнили, что преступник был тяжело ранен при задержании.

"Взятие в заложники закончено, подозреваемый ранен и взят под стражу", — уточнило издание Focus.

 
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