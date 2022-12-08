https://crimea.ria.ru/20221208/zayavok-na-lgotnuyu-ipoteku-v-rnkb-stalo-bolshe-na-20-1125755181.html

Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%

Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20% - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%

В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T14:58

2022-12-08T14:58

2022-12-08T14:58

рнкб (пао)

крым

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.В РНКБ напомнили, что программа государственной поддержки ипотечного кредитования, которая позволяет взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке 7%, завершается 31 декабря 2022 года.В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе льготной ипотеки. С начала года банк РНКБ выдал 650 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках госпрограммы льготного кредитования на общую сумму более 2,2 млрд рублей."Средний чек ипотечного кредита по данной программе на сегодняшний день составляет 3,4 млн рублей, средний возраст заемщика – 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры", - уточнили в банке.Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ и там же подать заявку на кредит. Для получения кредита на льготных условиях необходимо успеть подписать кредитный договор до 31 декабря 2022 года.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru4CQwVszH9pQPMeiy2Ce

https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, экономика