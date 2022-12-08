https://crimea.ria.ru/20221208/zayavok-na-lgotnuyu-ipoteku-v-rnkb-stalo-bolshe-na-20-1125755181.html
Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%
Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20% - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%
В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T14:58
2022-12-08T14:58
2022-12-08T14:58
рнкб (пао)
крым
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/64/1118576424_0:43:960:583_1920x0_80_0_0_3dc9888c3aa5935ec00b4ec7327aace2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.В РНКБ напомнили, что программа государственной поддержки ипотечного кредитования, которая позволяет взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке 7%, завершается 31 декабря 2022 года.В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе льготной ипотеки. С начала года банк РНКБ выдал 650 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках госпрограммы льготного кредитования на общую сумму более 2,2 млрд рублей."Средний чек ипотечного кредита по данной программе на сегодняшний день составляет 3,4 млн рублей, средний возраст заемщика – 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры", - уточнили в банке.Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ и там же подать заявку на кредит. Для получения кредита на льготных условиях необходимо успеть подписать кредитный договор до 31 декабря 2022 года.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru4CQwVszH9pQPMeiy2Ce
https://crimea.ria.ru/20221128/rnkb-nachinaet-vydachu-lgotnykh-avtokreditov-dlya-voennykh-i-chlenov-ikh-semey-1125584442.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/64/1118576424_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_a828704a81193b5938646d4ea48211df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, общество, экономика
Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%
Число заявок на льготную ипотеку в РНКБ увеличилось на 20% перед завершением госпрограммы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В первую неделю декабря банк РНКБ зафиксировал увеличение на 20% ежедневного количества заявок на оформление льготной ипотеки в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В РНКБ напомнили, что программа государственной поддержки ипотечного кредитования, которая позволяет взять кредит на покупку жилья в новостройке по сниженной ставке 7%, завершается 31 декабря 2022 года.
"При приобретении квартир в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования банка или у застройщиков, относящихся к стратегическим партнерам банка, клиенты РНКБ могут получить льготный кредит по ставке 6%. Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках Крыма, Севастополя и Краснодарского края составляет 6 млн рублей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 12 млн рублей. Первый взнос составляет 15% от стоимости недвижимости", - говорится в сообщении.
В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе льготной ипотеки. С начала года банк РНКБ выдал 650 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках госпрограммы льготного кредитования на общую сумму более 2,2 млрд рублей.
"Средний чек ипотечного кредита по данной программе на сегодняшний день составляет 3,4 млн рублей, средний возраст заемщика – 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры", - уточнили в банке.
Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте
РНКБ и там же подать заявку на кредит. Для получения кредита на льготных условиях необходимо успеть подписать кредитный договор до 31 декабря 2022 года.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru