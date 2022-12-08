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В Крыму временами дожди: прогноз погоды на четверг
В Крыму временами дожди: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Крыму временами дожди: прогноз погоды на четверг
В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, потеплеет. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T00:01
2022-12-08T00:01
2022-12-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, потеплеет. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.В Ялте и Алуште временами дожди, ночью +6…8, днем до 14 градусов теплаВ Судаке, Феодосии и Керчи также ожидаются осадки. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем воздух прогреется до +10…12. В Евпатории аналогичные температурные показатели, но дождя не прогнозируют.
https://crimea.ria.ru/20221109/dorozhniki-simferopolya-rasskazali-o-gotovnosti-k-zime--1125287992.html
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В Крыму временами дожди: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 8 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта, местами пройдут дожди, потеплеет. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +9…+14, в горах +3…+8", - уточняют синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.
В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште временами дожди, ночью +6…8, днем до 14 градусов тепла
В Судаке, Феодосии и Керчи также ожидаются осадки. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем воздух прогреется до +10…12. В Евпатории аналогичные температурные показатели, но дождя не прогнозируют.