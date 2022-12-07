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В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
У троих жителей села Мирное Каланчакского муниципального округа Херсонской области изъяли 20 килограммов конопли при осмотре домовладений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:45
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происшествия
херсонская область
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. У троих жителей села Мирное Каланчакского муниципального округа Херсонской области изъяли 20 килограммов конопли при осмотре домовладений. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.Изъятое направлено на экспертизу. Ведется проверка. Сами жители признались, что это марихуана, которую они хранили для личного употребления.Ранее сообщалось, что крымчанину дали больше 5 лет за попытку сбыта крупной партии марихуаны.А в Севастополе полиции попался мужчина, обустроивший наркотеплицу в подвале собственного дома.
https://crimea.ria.ru/20221206/v-krymu-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-kolonii-za-sbyt-narkotikov-1125703523.html
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происшествия, херсонская область, общество, новости
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли

В селе Мирное Херсонской области у двоих жителей изъяли 20 кг конопли – власти

20:45 07.12.2022
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиУ жителей Херсонской области полицейские изъяли 20 килограммов конопли
У жителей Херсонской области полицейские изъяли 20 килограммов конопли
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. У троих жителей села Мирное Каланчакского муниципального округа Херсонской области изъяли 20 килограммов конопли при осмотре домовладений. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции произвели осмотр домовладения жителей с. Мирное 1968 г. р., и 1993 г. р. и обнаружили и изъяли в общей сложности около 20 кг измельченного вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли", – говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу. Ведется проверка. Сами жители признались, что это марихуана, которую они хранили для личного употребления.
Ранее сообщалось, что крымчанину дали больше 5 лет за попытку сбыта крупной партии марихуаны.
А в Севастополе полиции попался мужчина, обустроивший наркотеплицу в подвале собственного дома.
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