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В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
У троих жителей села Мирное Каланчакского муниципального округа Херсонской области изъяли 20 килограммов конопли при осмотре домовладений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:45
2022-12-07T20:45
2022-12-07T18:14
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. У троих жителей села Мирное Каланчакского муниципального округа Херсонской области изъяли 20 килограммов конопли при осмотре домовладений. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.Изъятое направлено на экспертизу. Ведется проверка. Сами жители признались, что это марихуана, которую они хранили для личного употребления.Ранее сообщалось, что крымчанину дали больше 5 лет за попытку сбыта крупной партии марихуаны.А в Севастополе полиции попался мужчина, обустроивший наркотеплицу в подвале собственного дома.
https://crimea.ria.ru/20221206/v-krymu-dvum-zakladchikam-grozit-po-20-let-kolonii-za-sbyt-narkotikov-1125703523.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, херсонская область, общество, новости
В селе Херсонской области изъяли 20 кг конопли
В селе Мирное Херсонской области у двоих жителей изъяли 20 кг конопли – власти