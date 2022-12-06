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ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T12:13
2022-12-06T12:13
украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части территории Российской Федерации с целью нарушения территориальной целостности РФ. Об этом со ссылкой на источник в Лефортовском суде Москвы пишет РИА Новости."В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", – рассказали в суде.Даты рассмотрения ходатайств еще не назначались.Также, по информации из суда, фигурантки объявлены в международный розыск.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
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РИА Новости Крым
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60
украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук

ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову

12:13 06.12.2022
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части территории Российской Федерации с целью нарушения территориальной целостности РФ. Об этом со ссылкой на источник в Лефортовском суде Москвы пишет РИА Новости.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", – рассказали в суде.
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Даты рассмотрения ходатайств еще не назначались.
Также, по информации из суда, фигурантки объявлены в международный розыск.
Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
 
УкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и право
 
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