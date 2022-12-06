https://crimea.ria.ru/20221206/fsb-obyavila-v-mezhdunarodnyy-rozysk-vitse-premera-ukrainy-vereschuk-1125703775.html
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T12:13
2022-12-06T12:13
2022-12-06T12:13
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111721/74/1117217466_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_482abd021959b5f8f21cf03cf2225215.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части территории Российской Федерации с целью нарушения территориальной целостности РФ. Об этом со ссылкой на источник в Лефортовском суде Москвы пишет РИА Новости."В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", – рассказали в суде.Даты рассмотрения ходатайств еще не назначались.Также, по информации из суда, фигурантки объявлены в международный розыск.Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111721/74/1117217466_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_9c25d5f1b020ac897f404e13538b3e96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук
ФСБ объявила в международный розыск вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. ФСБ России объявила в международный розыск вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по делу об отчуждении части территории Российской Федерации с целью нарушения территориальной целостности РФ. Об этом со ссылкой на источник в Лефортовском суде Москвы пишет РИА Новости.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны", – рассказали в суде.
Даты рассмотрения ходатайств еще не назначались.
Также, по информации из суда, фигурантки объявлены в международный розыск.
Им вменяется "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой
жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.