https://crimea.ria.ru/20221205/na-kubani-siloviki-izyali-vintovki-i-karabiny-u-kollektsionera-oruzhiya-1125684368.html

На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия

На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия - РИА Новости Крым, 05.12.2022

На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия

В Горячем Ключе сотрудники ФСБ и полицейские изъяли у местного жителя винтовки, карабины и патроны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю,... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T11:08

2022-12-05T11:08

2022-12-05T11:09

кубань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_566e5694218d7f0118e99f908ef3a80c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе сотрудники ФСБ и полицейские изъяли у местного жителя винтовки, карабины и патроны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина задержан по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.Как выяснили эксперты, изъятые винтовки и карабины пригодны к использованию по назначению. По словам самого подозреваемого, оружие он находил в лесу, реставрировал и хранил в своей коллекции. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.

https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-muzhchina-poluchil-srok-za-khranenie-boepripasov-i-oruzhiya-1125023123.html

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия