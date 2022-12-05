https://crimea.ria.ru/20221205/na-kubani-siloviki-izyali-vintovki-i-karabiny-u-kollektsionera-oruzhiya-1125684368.html
На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия
На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия - РИА Новости Крым, 05.12.2022
На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия
В Горячем Ключе сотрудники ФСБ и полицейские изъяли у местного жителя винтовки, карабины и патроны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю,... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T11:08
2022-12-05T11:08
2022-12-05T11:09
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе сотрудники ФСБ и полицейские изъяли у местного жителя винтовки, карабины и патроны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина задержан по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.Как выяснили эксперты, изъятые винтовки и карабины пригодны к использованию по назначению. По словам самого подозреваемого, оружие он находил в лесу, реставрировал и хранил в своей коллекции. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-muzhchina-poluchil-srok-za-khranenie-boepripasov-i-oruzhiya-1125023123.html
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кубань, происшествия
На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия
На Кубани ФСБ и полиция изъяли у коллекционера оружия винтовки, карабины и патроны
11:08 05.12.2022 (обновлено: 11:09 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Горячем Ключе сотрудники ФСБ и полицейские изъяли у местного жителя винтовки, карабины и патроны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина задержан по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.
"В хозяйственной постройке по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли три ружья, четыре винтовки, два карабина, а также гильзы, пули и патроны различного калибра в общем количестве более 180 штук", - сказано в сообщении регионального главка полиции.
Как выяснили эксперты, изъятые винтовки и карабины пригодны к использованию по назначению. По словам самого подозреваемого, оружие он находил в лесу, реставрировал и хранил в своей коллекции. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.