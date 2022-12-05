https://crimea.ria.ru/20221205/ekspert-nazval-tekh-kogo-nelzya-dopuskat-k-peregovoram-po-ukraine-1125689880.html
Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
К дипломатическому урегулированию по Украине или к процессу ее капитуляции, что рано или поздно произойдет, ни в коем случае нельзя допускать представителей... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T18:04
2022-12-05T18:04
2022-12-05T18:04
мнения
политика
украина
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К дипломатическому урегулированию по Украине или к процессу ее капитуляции, что рано или поздно произойдет, ни в коем случае нельзя допускать представителей стран Европы, считает политолог Сергей Киселев."В ходе специальной военной операции, которая, не сомневаюсь, будет доведена до своего логического конца, самое страшное, что может произойти, – включение в дипломатический процесс или в процесс капитуляции нашего противника каких-то посредников в лице представителей европейских государств", – сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией >>По словам Киселева, спецоперация и судьба Украины является делом исключительно России. Допуск европейских посредников к этому процессу станет очень большой ошибкой, которая повлияет на будущее РФ, убежден политолог.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины. Он также заверил, что Франция "никогда не стремилась и не стремится к уничтожению России".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
https://crimea.ria.ru/20221204/bayden-prosit-kiev-zabyt-o-kryme-i-sest-za-stol-peregovorov--smi-1125677518.html
https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, политика, украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
Политолог Киселев: РФ должна отказаться от допуска европейцев к переговорам по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К дипломатическому урегулированию по Украине или к процессу ее капитуляции, что рано или поздно произойдет, ни в коем случае нельзя допускать представителей стран Европы, считает политолог Сергей Киселев.
"В ходе специальной военной операции, которая, не сомневаюсь, будет доведена до своего логического конца, самое страшное, что может произойти, – включение в дипломатический процесс или в процесс капитуляции нашего противника каких-то посредников в лице представителей европейских государств", – сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Киселева, спецоперация и судьба Украины является делом исключительно России. Допуск европейских посредников к этому процессу станет очень большой ошибкой, которая повлияет на будущее РФ, убежден политолог.
"Мы должны начисто отказаться от какого-либо участия с их (Европы – ред.) стороны. Мы решаем свою геополитическую задачу и нам здесь "помощники" не нужны. Очень важно для будущего нашей страны усвоить этот урок, от этого напрямую зависит, каким будет будущее страны", – добавил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины. Он также заверил, что Франция "никогда не стремилась и не стремится к уничтожению России".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".