https://crimea.ria.ru/20221205/ekspert-nazval-tekh-kogo-nelzya-dopuskat-k-peregovoram-po-ukraine-1125689880.html

Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине

Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине

К дипломатическому урегулированию по Украине или к процессу ее капитуляции, что рано или поздно произойдет, ни в коем случае нельзя допускать представителей... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T18:04

2022-12-05T18:04

2022-12-05T18:04

мнения

политика

украина

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. К дипломатическому урегулированию по Украине или к процессу ее капитуляции, что рано или поздно произойдет, ни в коем случае нельзя допускать представителей стран Европы, считает политолог Сергей Киселев."В ходе специальной военной операции, которая, не сомневаюсь, будет доведена до своего логического конца, самое страшное, что может произойти, – включение в дипломатический процесс или в процесс капитуляции нашего противника каких-то посредников в лице представителей европейских государств", – сказал эксперт на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией >>По словам Киселева, спецоперация и судьба Украины является делом исключительно России. Допуск европейских посредников к этому процессу станет очень большой ошибкой, которая повлияет на будущее РФ, убежден политолог.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины. Он также заверил, что Франция "никогда не стремилась и не стремится к уничтожению России".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

https://crimea.ria.ru/20221204/bayden-prosit-kiev-zabyt-o-kryme-i-sest-za-stol-peregovorov--smi-1125677518.html

https://crimea.ria.ru/20221204/v-ssha-nazvali-sroki-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1125675945.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, украина, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)