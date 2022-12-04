https://crimea.ria.ru/20221204/metrovye-volny-i-veter-situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1125670932.html
Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
Из-за действующего штормового предупреждения паромы через Керченский пролив пока не могут возобновить работу. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T11:23
2022-12-04T11:23
2022-12-04T11:23
керченская паромная переправа
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керчь
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Из-за действующего штормового предупреждения паромы через Керченский пролив пока не могут возобновить работу. Об этом сообщили в Минтрансе России."Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 3 по 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись", - сказано в сообщении.Отмечается, что до вечера воскресенья в проливе продолжает действовать штормовое предупреждение."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1…3, температура воды в море до 7 градусов тепла", - заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221202/silnyy-veter-zhdet-krymchan-v-vykhodnye--preduprezhdenie-mchs-1125650488.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, керчь, погода в крыму
Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
Керченская паромная переправа не работает из-за сильного ветра и шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Из-за действующего штормового предупреждения паромы через Керченский пролив пока не могут возобновить работу. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 3 по 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до вечера воскресенья в проливе продолжает действовать штормовое предупреждение.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья сохранится восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-130 см, температура воздуха днем +1…3, температура воды в море до 7 градусов тепла", - заключили в Минтрансе.