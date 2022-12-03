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В Крыму не откроется "Снежный городок" - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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В Крыму не откроется "Снежный городок"
В Крыму не откроется "Снежный городок" - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Крыму не откроется "Снежный городок"
В этом сезоне открытие "Снежного городка" в Крыму не состоится, сообщили в объединенной дирекции ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T10:57
2022-12-03T10:57
туризм
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В этом сезоне открытие "Снежного городка" в Крыму не состоится, сообщили в объединенной дирекции ФГБУ "Заповедный Крым".Ранее организаторы планировали открыть к Новому году на плато Ай-Петри "Снежный городок" - развлекательную площадку для новогоднего семейного отдыха.В учреждении отметили, что имеются "некоторые затруднения в связи с организацией массовых мероприятий".Сейчас отдел туризма заповедника занимается поиском новой формы досуга, чтобы избежать массового скопления посетителей.В заповеднике пообещали не забыть о подрастающем поколении и подготовить для них новогодние сюрпризы.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без масштабных мероприятий, в этом году акцент будет сделан на классический отдых и оздоровление.
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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крым, туризм в крыму
В Крыму не откроется "Снежный городок"

В Крыму этой зимой не будет "Снежного городка"

10:57 03.12.2022
 
© Фото: pixabay.comСнежинка
Снежинка
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В этом сезоне открытие "Снежного городка" в Крыму не состоится, сообщили в объединенной дирекции ФГБУ "Заповедный Крым".
Ранее организаторы планировали открыть к Новому году на плато Ай-Петри "Снежный городок" - развлекательную площадку для новогоднего семейного отдыха.
В учреждении отметили, что имеются "некоторые затруднения в связи с организацией массовых мероприятий".
"Осознаем, какая ответственность возлагается на нашу организацию накануне новогодних праздников, но заботимся прежде всего о вашей безопасности и вашем комфорте. Понимая, насколько необходима возможность времяпровождения в Крыму на свежем воздухе, мы постараемся в кратчайшие сроки организовать альтернативу растиражированному "Снежному городку"", – говорится в сообщении "Заповедного Крыма" в соцсетях.
Сейчас отдел туризма заповедника занимается поиском новой формы досуга, чтобы избежать массового скопления посетителей.
В заповеднике пообещали не забыть о подрастающем поколении и подготовить для них новогодние сюрпризы.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без масштабных мероприятий, в этом году акцент будет сделан на классический отдых и оздоровление.
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