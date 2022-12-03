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Какой сегодня праздник: 3 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Какой сегодня праздник: 3 декабря
Какой сегодня праздник: 3 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Какой сегодня праздник: 3 декабря
Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. Ровно 436 лет назад в Европу из... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-03T00:00
2022-12-02T15:43
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. Ровно 436 лет назад в Европу из Колумбии впервые привезли картошку, а еще эта дата считается Днем рождения СМС-ки. Родились в этот день Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая Надюху в советском кино-хите "Любовь и голуби", а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.Что отмечают в миреВ 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По самым последним расчетам этой организации, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Многие из них обладают невероятной силой духа. Например, новозеландский спортсмен Мюррей Халберг в юности играл в регби, но получил тяжелую травму, и его левая рука осталась парализованной. Тогда Халберг занялся бегом и в 1960 выиграл Олимпиаду у здоровых атлетов.В России сегодня памятная дата - День Неизвестного солдата. Дата учреждена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боях в стране и за границей. 3 декабря выбрано не случайно: в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой у стен столичного Кремля был захоронен прах Неизвестного солдата.Пенсионерка из Кемерова в 2008 году подала в суд на соседей по коммуналке - мать и ее сына, которые слишком долго принимают ванну. Заводской районный суд Кемерова не только принял иск к производству, но и удовлетворил его, установив для жильцов одной из квартир предельное время для мытья в 20 минут. Вот что значит иметь хорошего юриста. Всех представителей этой профессии поздравляем с профессиональным праздником!Знаменательные событияВ этот день в 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель. Примечательно, что сначала в Европе картофель принимали за декоративное растение и долго считали ядовитым. Зато теперь картошку разводят не только на Земле, но даже в космосе. Туда ее доставили прямиком из Америки на борту шаттла с символическим названием "Колумбия". Произошло это в 1995 году.3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Дата считается днем рождения СМС-ки. Первое сообщение было отправлено с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом и состояло из двух слов: "Merry Christmas!" (Счастливого Рождества!).Кто родился в этот день"Кака така любовь?" А вот "така": зрительская любовь с первого кадра, которую немедленно завоевала актриса Нина Дорошина, сыграв роль Надежды Кузякиной в советском киношном хите "Любовь и голуби". Дорошина родилась в этот день в 1934 году и за свою жизнь сыграла в трех десятках фильмов, заслужив звание Народной артистки РСФСР.А еще именинник дня - британский рок-музыкант, участник группы "Black Sabbath" Оззи Осборн, который отмечает 74-й День рождения. На одном из концертов Оззи кидался в публику кусками сырого мяса, в ответ на сцену прилетела летучая мышь. Оззи подумал, что резиновая, и укусил ее, а мышь укусила его в ответ. И прямиком со сцены Осборн уехал в больницу делать прививку от бешенства.Также в этот день родились - советский конструктор, автор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, американская актриса, лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 3 декабря

Что празднуют в России и в мире в субботу, 3 декабря

00:00 03.12.2022
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
© Фотохост-агентство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Этот день в ряде стран объявлен Международным днем инвалидов, в России отмечают День неизвестного солдата и День юриста. Ровно 436 лет назад в Европу из Колумбии впервые привезли картошку, а еще эта дата считается Днем рождения СМС-ки. Родились в этот день Народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая Надюху в советском кино-хите "Любовь и голуби", а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.
Что отмечают в мире
В 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По самым последним расчетам этой организации, в мире сегодня насчитывается около 1 миллиарда человек с различными степенями инвалидности. Многие из них обладают невероятной силой духа. Например, новозеландский спортсмен Мюррей Халберг в юности играл в регби, но получил тяжелую травму, и его левая рука осталась парализованной. Тогда Халберг занялся бегом и в 1960 выиграл Олимпиаду у здоровых атлетов.
В России сегодня памятная дата - День Неизвестного солдата. Дата учреждена в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боях в стране и за границей. 3 декабря выбрано не случайно: в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома фашистов под Москвой у стен столичного Кремля был захоронен прах Неизвестного солдата.
Пенсионерка из Кемерова в 2008 году подала в суд на соседей по коммуналке - мать и ее сына, которые слишком долго принимают ванну. Заводской районный суд Кемерова не только принял иск к производству, но и удовлетворил его, установив для жильцов одной из квартир предельное время для мытья в 20 минут. Вот что значит иметь хорошего юриста. Всех представителей этой профессии поздравляем с профессиональным праздником!
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Знаменательные события
В этот день в 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезли картофель. Примечательно, что сначала в Европе картофель принимали за декоративное растение и долго считали ядовитым. Зато теперь картошку разводят не только на Земле, но даже в космосе. Туда ее доставили прямиком из Америки на борту шаттла с символическим названием "Колумбия". Произошло это в 1995 году.
3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Дата считается днем рождения СМС-ки. Первое сообщение было отправлено с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом и состояло из двух слов: "Merry Christmas!" (Счастливого Рождества!).
Кто родился в этот день
"Кака така любовь?" А вот "така": зрительская любовь с первого кадра, которую немедленно завоевала актриса Нина Дорошина, сыграв роль Надежды Кузякиной в советском киношном хите "Любовь и голуби". Дорошина родилась в этот день в 1934 году и за свою жизнь сыграла в трех десятках фильмов, заслужив звание Народной артистки РСФСР.
А еще именинник дня - британский рок-музыкант, участник группы "Black Sabbath" Оззи Осборн, который отмечает 74-й День рождения. На одном из концертов Оззи кидался в публику кусками сырого мяса, в ответ на сцену прилетела летучая мышь. Оззи подумал, что резиновая, и укусил ее, а мышь укусила его в ответ. И прямиком со сцены Осборн уехал в больницу делать прививку от бешенства.
Также в этот день родились - советский конструктор, автор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, американская актриса, лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур.
 
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