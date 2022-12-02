https://crimea.ria.ru/20221202/krymchane-doverili-psb-bolee-500-mln-rubley-sberezheniy-1125658129.html

Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений

Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений

Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T17:55

2022-12-02T17:55

2022-12-02T17:55

крым

экономика

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря максимальной доходности продукта. Об этом сообщила управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова."К середине ноября объем средств на депозитных и текущих счетах крымчан превысил полмиллиарда рублей", – сказала Сидорова. И уточнила, что клиенты ПСБ отдают предпочтение сберегательным счетам и депозитам в национальной валюте.По словам руководителя отделения, предпочтения по видам сберегательных продуктов разделились почти поровну. Около 50% предпочитают открывать вклады и почти столько же – накопительные счета. При этом средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей.Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – шесть месяцев. При этом 55% вкладчиков предпочитают управлять сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.В банке заверили, что отмечают активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте."ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами", – подчеркнула Сидорова.Не менее востребованы услуги ПСБ в Севастополе. Всего за полтора месяца жители города-героя увеличили объем депозитных, накопительных и текущих счетов на 200 миллионов рублей. При этом совокупный портфель пассивов в этом регионе превысил 500 миллионов рублей. Всего же жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 миллиарда рублей.Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.* Реклама ID: 4CQwVszH9pQPMXx6eEPПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru

https://crimea.ria.ru/20221101/psb-rasshiryaet-regionalnuyu-set-v-krymu-i-sevastopole-1125190508.html

https://crimea.ria.ru/20220930/promsvyazbank-dostavit-karty-vo-vse-krupnye-goroda-kryma-1124670951.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, промсвязьбанк (псб)