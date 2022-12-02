Рейтинг@Mail.ru
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221202/krymchane-doverili-psb-bolee-500-mln-rubley-sberezheniy-1125658129.html
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T17:55
2022-12-02T17:55
крым
экономика
промсвязьбанк (псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125368980_0:68:1296:797_1920x0_80_0_0_57042df7b32f6435eb7b95b9df4bf58b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря максимальной доходности продукта. Об этом сообщила управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова."К середине ноября объем средств на депозитных и текущих счетах крымчан превысил полмиллиарда рублей", – сказала Сидорова. И уточнила, что клиенты ПСБ отдают предпочтение сберегательным счетам и депозитам в национальной валюте.По словам руководителя отделения, предпочтения по видам сберегательных продуктов разделились почти поровну. Около 50% предпочитают открывать вклады и почти столько же – накопительные счета. При этом средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей.Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – шесть месяцев. При этом 55% вкладчиков предпочитают управлять сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.В банке заверили, что отмечают активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте."ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами", – подчеркнула Сидорова.Не менее востребованы услуги ПСБ в Севастополе. Всего за полтора месяца жители города-героя увеличили объем депозитных, накопительных и текущих счетов на 200 миллионов рублей. При этом совокупный портфель пассивов в этом регионе превысил 500 миллионов рублей. Всего же жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 миллиарда рублей.Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.* Реклама ID: 4CQwVszH9pQPMXx6eEPПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
https://crimea.ria.ru/20221101/psb-rasshiryaet-regionalnuyu-set-v-krymu-i-sevastopole-1125190508.html
https://crimea.ria.ru/20220930/promsvyazbank-dostavit-karty-vo-vse-krupnye-goroda-kryma-1124670951.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125368980_72:0:1224:864_1920x0_80_0_0_d261fe84afe23ba27bbc5dfaca965219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, экономика, промсвязьбанк (псб)
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений

Крымчане и севастопольцы доверили ПСБ более одного миллиарда рублей

17:55 02.12.2022
 
© Пресс-служба ПромсвязьбанкаЛоготип "Промсвязьбанка"
Логотип Промсвязьбанка
© Пресс-служба Промсвязьбанка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря максимальной доходности продукта. Об этом сообщила управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
"К середине ноября объем средств на депозитных и текущих счетах крымчан превысил полмиллиарда рублей", – сказала Сидорова. И уточнила, что клиенты ПСБ отдают предпочтение сберегательным счетам и депозитам в национальной валюте.
Промсвязьбанк расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
1 ноября, 13:04
ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
По словам руководителя отделения, предпочтения по видам сберегательных продуктов разделились почти поровну. Около 50% предпочитают открывать вклады и почти столько же – накопительные счета. При этом средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей.
Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – шесть месяцев. При этом 55% вкладчиков предпочитают управлять сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.
В банке заверили, что отмечают активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте.
Работа с картой банка
30 сентября, 11:17
Промсвязьбанк доставит карты во все крупные города Крыма
"ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами", – подчеркнула Сидорова.
Не менее востребованы услуги ПСБ в Севастополе. Всего за полтора месяца жители города-героя увеличили объем депозитных, накопительных и текущих счетов на 200 миллионов рублей. При этом совокупный портфель пассивов в этом регионе превысил 500 миллионов рублей. Всего же жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 миллиарда рублей.
Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.
* Реклама
ID: 4CQwVszH9pQPMXx6eEP
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
 
КрымЭкономикаПромсвязьбанк (ПСБ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
17:43Путин поручил обеспечить раненых солдат всем необходимым
17:23Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
17:10Генпрокурор предложил признать организацию "М.К.У." террористической
16:54Коломойский больше не миллиардер
16:39В Севастополе задержан лжеминер
16:27Политолог озвучил вероятный сценарий польской аннексии Западной Украины
16:15В Крыму пьяный пенсионер убил случайного прохожего
16:03Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов
15:47ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине
15:20Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму
15:13Жизнь в очереди на КПП: Украина блокирует выезд людей на Запорожье
15:06В Кремле ответили на условия Байдена по переговорам с Россией
14:45Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах
14:39Что стоит за словами Байдена о готовности говорить с Путиным об Украине
14:31Украинское наступление на ЛДНР подавлено: уничтожены сотни боевиков
14:18ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах
14:07Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
13:57Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
13:44Сильный ветер ждет крымчан в выходные – предупреждение МЧС
Лента новостейМолния