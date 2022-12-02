https://crimea.ria.ru/20221202/krymchane-doverili-psb-bolee-500-mln-rubley-sberezheniy-1125658129.html
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T17:55
2022-12-02T17:55
2022-12-02T17:55
крым
экономика
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря максимальной доходности продукта. Об этом сообщила управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова."К середине ноября объем средств на депозитных и текущих счетах крымчан превысил полмиллиарда рублей", – сказала Сидорова. И уточнила, что клиенты ПСБ отдают предпочтение сберегательным счетам и депозитам в национальной валюте.По словам руководителя отделения, предпочтения по видам сберегательных продуктов разделились почти поровну. Около 50% предпочитают открывать вклады и почти столько же – накопительные счета. При этом средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей.Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – шесть месяцев. При этом 55% вкладчиков предпочитают управлять сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.В банке заверили, что отмечают активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте."ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами", – подчеркнула Сидорова.Не менее востребованы услуги ПСБ в Севастополе. Всего за полтора месяца жители города-героя увеличили объем депозитных, накопительных и текущих счетов на 200 миллионов рублей. При этом совокупный портфель пассивов в этом регионе превысил 500 миллионов рублей. Всего же жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 миллиарда рублей.Ранее Промсвязьбанк профинансировал модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.* Реклама ID: 4CQwVszH9pQPMXx6eEPПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
https://crimea.ria.ru/20221101/psb-rasshiryaet-regionalnuyu-set-v-krymu-i-sevastopole-1125190508.html
https://crimea.ria.ru/20220930/promsvyazbank-dostavit-karty-vo-vse-krupnye-goroda-kryma-1124670951.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, экономика, промсвязьбанк (псб)
Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений
Крымчане и севастопольцы доверили ПСБ более одного миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вклад "Сильная ставка" от Промсвязьбанка (ПСБ) стал самым востребованным у крымчан инструментом накопления средств среди предложенных ПСБ, благодаря максимальной доходности продукта. Об этом сообщила управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
"К середине ноября объем средств на депозитных и текущих счетах крымчан превысил полмиллиарда рублей", – сказала Сидорова. И уточнила, что клиенты ПСБ отдают предпочтение сберегательным счетам и депозитам в национальной валюте.
По словам руководителя отделения, предпочтения по видам сберегательных продуктов разделились почти поровну. Около 50% предпочитают открывать вклады и почти столько же – накопительные счета. При этом средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей.
Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – шесть месяцев. При этом 55% вкладчиков предпочитают управлять сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.
В банке заверили, что отмечают активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте.
"ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами", – подчеркнула Сидорова.
Не менее востребованы услуги ПСБ в Севастополе. Всего за полтора месяца жители города-героя увеличили объем депозитных, накопительных и текущих счетов на 200 миллионов рублей. При этом совокупный портфель пассивов в этом регионе превысил 500 миллионов рублей. Всего же жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 миллиарда рублей.
Ранее Промсвязьбанк профинансировал
модернизацию технических мощностей Керченского судостроительного завода, а также строительство новых судов на базе этого предприятия.
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru