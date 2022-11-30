https://crimea.ria.ru/20221130/vs-rf-razgromili-krupnyy-sklad-vooruzheniya-vsu-pod-dnepropetrovskom-1125617373.html

ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском

ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 30.11.2022

ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском

Вооруженные силы России уничтожили крупный склад вооружения группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T14:57

2022-11-30T14:57

2022-11-30T14:57

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили крупный склад вооружения группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.Также, в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики были уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов украинской 60-й пехотной бригады."Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике — в 157-ми районах", — добавили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html

украина

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина