https://crimea.ria.ru/20221130/vs-rf-razgromili-krupnyy-sklad-vooruzheniya-vsu-pod-dnepropetrovskom-1125617373.html
ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском
ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 30.11.2022
ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском
Вооруженные силы России уничтожили крупный склад вооружения группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:57
2022-11-30T14:57
2022-11-30T14:57
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили крупный склад вооружения группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.Также, в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики были уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов украинской 60-й пехотной бригады."Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике — в 157-ми районах", — добавили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина
ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском
Уничтожен крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском — МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили крупный склад вооружения группировки "Хортица" под Днепропетровском. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", — сообщили в оборонном ведомстве.
Также, в населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики были уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов украинской 60-й пехотной бригады.
"Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике — в 157-ми районах", — добавили в министерстве.