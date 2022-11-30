https://crimea.ria.ru/20221130/park-chudes-i-priklyucheniy-drimvud-priglashaet-na-novogodnie-kanikuly-1125618557.html
Парк чудес и приключений "Дримвуд" приглашает на новогодние каникулы
Парк чудес и приключений "Дримвуд" приглашает на новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Парк чудес и приключений "Дримвуд" приглашает на новогодние каникулы
Семейный парк чудес и приключений "Дримвуд", расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, приглашает жителей и гостей Крыма на яркие новогодние... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T15:24
2022-11-30T15:24
2022-11-30T15:24
крым
туризм в крыму
общество
mriya resort &spa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Семейный парк чудес и приключений "Дримвуд", расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, приглашает жителей и гостей Крыма на яркие новогодние каникулы. Детей и взрослых ждут "Резиденция Деда Мороза", праздничный спектакль, творческие мастер-классы и настоящая волшебная сказка.Празднование семейного Нового года будет проходить в куполе тематического парка. Здесь запланированы анимационная программа для детей и интерактив для взрослых, танцевально-акробатические номера и тесла-шоу, световое шоу и, конечно, поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.Тематический парк чудес и приключений – это уникальное место в сердце Южнобережья. В его создании принимали участие архитекторы Europa Park - крупнейшего парка развлечений Европы. Соответствие мировым стандартам качества, архитектуры, дизайна и безопасности было отмечено международной наградой в индустрии развлечений Golden Pony Awards в 2019 году.На территории в 4,5 гектара находятся девять механических аттракционов на любой вкус, искусственный вулкан, который извергается несколько раз в год, мини-гольф с девятью полями, веревочный лагерь, а еще зал игровых автоматов, детские площадки, кинотеатр, VR комната и многое другое. Помимо уличных аттракционов, интерактивно-познавательных площадок и водных зон, в парке есть более 2500 кв. м. крытой территории, что делает его привлекательным для гостей круглый год.Бронирование и подробная информация доступна на сайте.*рекламаID 4CQwVszH9pQPMCLy92DООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, туризм в крыму, общество, mriya resort &spa
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Семейный парк чудес и приключений "Дримвуд", расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, приглашает жителей и гостей Крыма на яркие новогодние каникулы. Детей и взрослых ждут "Резиденция Деда Мороза", праздничный спектакль, творческие мастер-классы и настоящая волшебная сказка.
Празднование семейного Нового года будет проходить в куполе тематического парка. Здесь запланированы анимационная программа для детей и интерактив для взрослых, танцевально-акробатические номера и тесла-шоу, световое шоу и, конечно, поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.
"На территории парка "Дримвуд" пройдут новогодние спектакли для всей семьи "Елки". Спектакль представляет собой переплетение танцевальных и цирковых жанров, спецэффекты с жидким азотом, сложные акробатические трюки. 27 декабря и 3 января гости смогут посетить грандиозное новогоднее шоу с главным персонажем – Дедом Морозом. Кроме того, с 23 декабря по 10 января на территории парка будет работать "Резиденция Деда Мороза", - сообщили организаторы.
Тематический парк чудес и приключений – это уникальное место в сердце Южнобережья. В его создании принимали участие архитекторы Europa Park - крупнейшего парка развлечений Европы. Соответствие мировым стандартам качества, архитектуры, дизайна и безопасности было отмечено международной наградой в индустрии развлечений Golden Pony Awards в 2019 году.
На территории в 4,5 гектара находятся девять механических аттракционов на любой вкус, искусственный вулкан, который извергается несколько раз в год, мини-гольф с девятью полями, веревочный лагерь, а еще зал игровых автоматов, детские площадки, кинотеатр, VR комната и многое другое. Помимо уличных аттракционов, интерактивно-познавательных площадок и водных зон, в парке есть более 2500 кв. м. крытой территории, что делает его привлекательным для гостей круглый год.
Бронирование и подробная информация доступна на сайте
.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com