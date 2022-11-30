https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

Хаммамы в каждый дом и штрихкод вместо ОМС: что ждет россиян в декабре

Хаммамы в каждый дом и штрихкод вместо ОМС: что ждет россиян в декабре - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Хаммамы в каждый дом и штрихкод вместо ОМС: что ждет россиян в декабре

С декабря вести страницы в отечественных социальных сетях начнут все органы государственной власти, полис ОМС переведут в цифровой формат, Федеральная служба... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T07:01

2022-11-30T07:01

2022-11-30T07:01

закон и право

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. С декабря вести страницы в отечественных социальных сетях начнут все органы государственной власти, полис ОМС переведут в цифровой формат, Федеральная служба судебных приставов будет напрямую запрашивать сведения об имущественном положении должников, а получивший господдержку малый и средний бизнес сможет рассчитывать на нее снова уже через год, даже при допущении незначительных нарушений. Подробнее об этих и других новшествах последнего месяца 2022 года — в подборке РИА Новости Крым.Медпомощь, образование и туризмС 1 декабря в России пересчитают тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Приемные дети смогут ходить в одну школу (детский сад) со своими сводными братьями и сестрами.При обращении за медицинской помощью не нужно предъявлять полис ОМС – документ перейдет в цифровой формат и хранить его можно будет в смартфоне.Со 2 декабря на базе училищ и колледжей появятся учебно-производственные комплексы, где обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. Кроме того, образовательные учреждения среднего-профессионального образования вправе получать доход от такой деятельности и оказывать содействие в трудоустройстве студентов и выпускников.До 31 декабря 2022 туристы, чьи оформленные до 31 марта 2020 года поездки так и не состоялись, смогут вернуть деньги или заменить тур на аналогичный. Для этого нужно обратиться в турфирму. Мера распространяется на туры в страны, сохранившие авиасообщение с Россией и разрешающие въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.Налоги, господдержка и услугиФизлица должны заплатить имущественные налоги за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 года. Речь идет о транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).В России начнет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получать актуальные сведения.На Госуслугах появятся новые функции. С помощью портала граждане смогут оформить пособия на детей, записаться на техосмотр самоходных машин, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларации по НДФЛ, получить выписку из государственного лесного реестра, лицензию или разрешение. Кроме того, при наличии электронной подписи можно встать на налоговый учет.С 26 декабря продлят возможность на повторное получение государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Так, если предприниматель уже получил господдержку и допустил незначительные нарушения, например, технические ошибки в отчетности, рассчитывать на господдержку снова он может уже через год. Ограничение на срок в три года сохранится при нецелевом использовании бюджетных средств, намеренном искажении данных и других грубых нарушениях.К концу года региональным российским брендам снизят издержки при международной регистрации наименований мест происхождения товаров, тем самым упростив выход на зарубежные рынки. Кроме того, 31 декабря установят новый размер госпошлины за экспертизы такой регистрации в размере – 10,8 тысяч рублей.Ожидаются и другие новшества.Чиновникам: с 1 декабря все госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обяжут вести страницы в отечественных социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Одноклассники".Должникам: с 17 декабря ФССП будет устанавливать имущественное положение должника с помощью автоматических запросов в налоговые и иные органы и организации. Это позволит своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.Исследователям: с 26 декабря основой для исследований с бюджетным финансированием станет Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Система поможет оценить эффективность расходования бюджетных средства и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.Юристам: 26 декабря Минюст России получит дополнительные полномочия для мониторинга бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности.Иноагентам: признанные Минюстом иностранными агентами лица и организации должны маркировать публикуемые материалы. Кроме того, с 1 декабря получить статус иноагента можно за намеренный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ в интересах иностранцев.Болельщикам: оформлять карту болельщика Fan ID в обязательном порядке нужно будет для посещения любых матчей Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги.Собственникам квартир: в многоквартирных жилых домах разрешили устанавливать индивидуальные мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины.

https://crimea.ria.ru/20221127/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-v-sevastopole-v-etom-godu-1125566843.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, общество