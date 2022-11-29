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Заммэра Херсона задержан на Украине - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Заммэра Херсона задержан на Украине
Заммэра Херсона задержан на Украине - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Заммэра Херсона задержан на Украине
Заместитель мэра Херсона задержан на Украине по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T15:56
2022-11-29T15:56
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель мэра Херсона задержан на Украине по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины."Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства."Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в украинском ведомстве.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России и уже в начале октября утвердил федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20221129/na-khersonschine-ukrainskie-boeviki-zabili-nasmert-mat-i-syna-1125589039.html
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херсонская область, украина
Заммэра Херсона задержан на Украине

Госбюро Украины заявило о задержании заммэра Херсона за коллаборационизм

15:56 29.11.2022
 
© YASUYOSHI CHIBAУкраинские солдаты. Фото Yasuyoshi CHIBA / AFP
Украинские солдаты. Фото Yasuyoshi CHIBA / AFP
© YASUYOSHI CHIBA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель мэра Херсона задержан на Украине по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Госбюро не указывает фамилию задержанного, но заявляет, что он курировал областную сферу ЖКХ и участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству. Кроме того, он помогал в подготовке помещений для проведения референдума.
"Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей", - добавили в украинском ведомстве.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав России и уже в начале октября утвердил федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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