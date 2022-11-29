https://crimea.ria.ru/20221129/nastuplenie-vsu-otbito-rossiyskimi-voyskami--minoborony-1125599633.html
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:55
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении в Харьковской области противник безуспешно пытался атаковать российские войска и в результате огневого поражения был отброшен на исходные позиции.На Красно-Лиманском направлении наши военные предотвратили попытку прорыва ротной тактической группы ВСУ для атаки населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. На этом направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
Российские войска отразили наступление украинских боевиков в зоне СВО
14:50 29.11.2022 (обновлено: 14:55 29.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении в Харьковской области противник безуспешно пытался атаковать российские войска и в результате огневого поражения был отброшен на исходные позиции.
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении наши военные предотвратили попытку прорыва ротной тактической группы ВСУ для атаки населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
"Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — добавили в министерстве.
Кроме оборонительных действий российские войска продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. На этом направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.