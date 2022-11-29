https://crimea.ria.ru/20221129/nastuplenie-vsu-otbito-rossiyskimi-voyskami--minoborony-1125599633.html

Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны

Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны

Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:50

2022-11-29T14:55

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении в Харьковской области противник безуспешно пытался атаковать российские войска и в результате огневого поражения был отброшен на исходные позиции.На Красно-Лиманском направлении наши военные предотвратили попытку прорыва ротной тактической группы ВСУ для атаки населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. На этом направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)