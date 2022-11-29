Рейтинг@Mail.ru
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/nastuplenie-vsu-otbito-rossiyskimi-voyskami--minoborony-1125599633.html
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T14:50
2022-11-29T14:55
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e2d32656e17fdb03f87538d9d9ab11f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении в Харьковской области противник безуспешно пытался атаковать российские войска и в результате огневого поражения был отброшен на исходные позиции.На Красно-Лиманском направлении наши военные предотвратили попытку прорыва ротной тактической группы ВСУ для атаки населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.Кроме оборонительных действий российские войска продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. На этом направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221129/v-nato-rassmatrivayut-vozmozhnost-peredat-ukraine-istrebiteli--smi-1125597626.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_491fc474d09875b1e14d42c5ab845ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны

Российские войска отразили наступление украинских боевиков в зоне СВО

14:50 29.11.2022 (обновлено: 14:55 29.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении в Харьковской области противник безуспешно пытался атаковать российские войска и в результате огневого поражения был отброшен на исходные позиции.

"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении наши военные предотвратили попытку прорыва ротной тактической группы ВСУ для атаки населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
"Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — добавили в министерстве.
Кроме оборонительных действий российские войска продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. На этом направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
13:09
В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Заммэра Херсона задержан на Украине
15:36Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
15:17ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
15:05Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
15:03В Севастополе принят закон о поддержке участников СВО
14:50Наступление ВСУ отбито российскими войсками — Минобороны
14:45Глава Конституционного суда назвал способ возвращения смертной казни в РФ
14:03В Крыму начали производить противотанковые заграждения
13:52Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
13:23ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
13:09В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
13:00В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
12:45В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
12:37Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
12:27Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
Лента новостейМолния