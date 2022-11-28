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Шторм с ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Шторм с ливнями обрушится на Крым
Шторм с ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Шторм с ливнями обрушится на Крым
Ливни прогнозируют в южных районах Крыма в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T08:03
2022-11-28T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ливни прогнозируют в южных районах Крыма в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни",- добавили в МЧС. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.
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мчс крыма, погода, погода в крыму, крымская погода
Шторм с ливнями обрушится на Крым

Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за ливней

08:03 28.11.2022 (обновлено: 08:05 28.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ливни прогнозируют в южных районах Крыма в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и в первой половине дня 28 ноября в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди", - говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни",- добавили в МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.
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