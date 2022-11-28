https://crimea.ria.ru/20221128/shtorm-s-livnyami-obrushitsya-na-krym-1125572604.html

Шторм с ливнями обрушится на Крым

Шторм с ливнями обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Шторм с ливнями обрушится на Крым

Ливни прогнозируют в южных районах Крыма в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T08:03

2022-11-28T08:03

2022-11-28T08:05

мчс крыма

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ливни прогнозируют в южных районах Крыма в понедельник, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни",- добавили в МЧС. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы.

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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