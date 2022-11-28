https://crimea.ria.ru/20221128/rossiyane-v-pyat-raz-aktivnee-gotovyatsya-k-novomu-godu--issledovanie-1125568595.html

Россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году – исследование

Россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году – исследование - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году – исследование

В этом году россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году, раскупая праздничные украшения и елочные игрушки. Об этом со ссылкой на результаты... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T07:30

2022-11-28T07:30

2022-11-28T07:30

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В этом году россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году, раскупая праздничные украшения и елочные игрушки. Об этом со ссылкой на результаты исследования онлайн-гипермаркета " ВсеИнструменты.ру " пишет РИА Новости.Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения>>Так, спрос на новогодние товары в городах России вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Среди самых популярных товаров – елочные игрушки и шары, различные элементы подсветки от светодиодных звезд до свечей и светящихся деревянных фигурок, еловые венки и искусственные ели, "дождик" и серпантин.Аналитики отмечают, что в прошлом году россияне значительно скромнее готовились к Новому году, не создавая ажиотажа.Наряду с новогодними украшениями популярностью пользуются предметы интерьера – жалюзи, диффузоры, шторы, наклейки, свечи, часы и будильники, карнизы, крючки-прищепки. Спрос на такие товары в регионах возрос от 288 до 25 процентов.Ранее эксперт рассказала о правилах выбора красивых и безопасных новогодних украшений для елки.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика