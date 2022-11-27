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Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
Сочи ушел под воду из-за мощного ливня - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
В Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов Хостинского района и переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе затоплены из-за обрушившегося на город... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T13:44
2022-11-27T13:44
2022-11-27T13:44
сочи
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов Хостинского района и переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе затоплены из-за обрушившегося на город ливня. Об этом со ссылкой на оперативный штаб курорта сообщают "Кубанские Новости".Накануне городская администрация предупредила сочинцев и гостей курорта о надвигающихся на город ливней и грозовых дождях. По поручению главы города Алексея Копайгородского все коммунальные службы перевели в усиленный режим работы для оперативного устранения последствий непогоды.Уже в первой половине дня стало известно о подтоплениях дворов многоквартирных домов Хостинского района, а также переправы через ручей Чухук в Лазаревском районе.По прогнозу синоптиков, ливни продолжатся до середины дня. Уже в понедельник в Сочи вернется солнце.Ранее Крыму прогнозировали заморозки.
сочи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия, погода
Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
В Сочи из-за ливня затоплены несколько улиц и переправа через ручей Чухук
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
В Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов Хостинского района и переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе затоплены из-за обрушившегося на город ливня. Об этом со ссылкой на оперативный штаб курорта сообщают
"Кубанские Новости".
Накануне городская администрация предупредила сочинцев и гостей курорта о надвигающихся на город ливней и грозовых дождях. По поручению главы города Алексея Копайгородского все коммунальные службы перевели в усиленный режим работы для оперативного устранения последствий непогоды.
Уже в первой половине дня стало известно о подтоплениях дворов многоквартирных домов Хостинского района, а также переправы через ручей Чухук в Лазаревском районе.
По прогнозу синоптиков, ливни продолжатся до середины дня. Уже в понедельник в Сочи вернется солнце.