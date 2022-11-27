https://crimea.ria.ru/20221127/sochi-ushel-pod-vodu-iz-za-moschnogo-livnya-1125568023.html

Сочи ушел под воду из-за мощного ливня

Сочи ушел под воду из-за мощного ливня - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Сочи ушел под воду из-за мощного ливня

В Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов Хостинского района и переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе затоплены из-за обрушившегося на город... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T13:44

2022-11-27T13:44

2022-11-27T13:44

сочи

происшествия

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов Хостинского района и переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе затоплены из-за обрушившегося на город ливня. Об этом со ссылкой на оперативный штаб курорта сообщают "Кубанские Новости".Накануне городская администрация предупредила сочинцев и гостей курорта о надвигающихся на город ливней и грозовых дождях. По поручению главы города Алексея Копайгородского все коммунальные службы перевели в усиленный режим работы для оперативного устранения последствий непогоды.Уже в первой половине дня стало известно о подтоплениях дворов многоквартирных домов Хостинского района, а также переправы через ручей Чухук в Лазаревском районе.По прогнозу синоптиков, ливни продолжатся до середины дня. Уже в понедельник в Сочи вернется солнце.Ранее Крыму прогнозировали заморозки.

сочи

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, погода