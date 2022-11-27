Рейтинг@Mail.ru
Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221127/pochemu-sredi-rossiyan-rastet-spros-na-oberegi-ot-porchi-i-sglaza--mnenie-1125566447.html
Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение
Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение
Больше полугода в российских интернет-магазинах растут продажи товаров от порчи и сглаза. По мнению доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T18:28
2022-11-27T18:28
психология
совет эксперта
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111841/95/1118419516_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_37955531e70ecf52335ac3775cbe30ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше полугода в российских интернет-магазинах растут продажи товаров от порчи и сглаза. По мнению доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии КФУ имени Вернадского Василия Малкина, тренд связан с популярным сегодня недоверием общества к классической науке и попыткой контролировать даже независящие от человека события."Человек тяготеет к некоторому контролю над ситуацией, составляет какие-то планы, списки. Как только возникают ситуации, в которых контроль по мнимым или явным причинам уходит, нужно что-то сверхъестественное. Все эти ниточки, булавочки работают для успокоения души", – сказал Малкин в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, страх перед необычным и неконтролируемым сопровождает человечество с ранних периодов существования, и современный житель мегаполиса не сильно отличается от своего предка в попытке объяснить необъяснимое.Кроме того, Малкин считает, что в обществе существует информационный тренд на недоверие к классической науке, который порождает дополнительные домыслы."Некоторые сомневаются в том, что Земля круглая, другие представляют "новую историю" и "новую хронологию", утверждая, что монголо-татарского ига не было, Пушкин и Дюма - один и тот же человек, а Менделеев написал неправильную таблицу химических элементов, а правильная версия принадлежит перу языческих волхвов", – рассказал эксперт."Глазки" от сглаза и колокольчики от нечисти&gt;&gt;В заключение он напомнил: еще в конце XX века антропологи утверждали, что человечество достигло достаточно высокого уровня понимания устройства мира и идея научно-технического прогресса исчерпала себя. Поэтому, обращение людей по всему миру к магическим обрядам и талисманам в 2022 году, совершенно не удивительно.Ранее опрос показал, сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее.
https://crimea.ria.ru/20210328/Mistika-tsiferblatov-v-Krymu-est-znaki-taynykh-obschestv-1119402680.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111841/95/1118419516_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_df66c93121f4b289edf638d90fd2ce81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, совет эксперта, наука и технологии
Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение

Психолог Малкин объяснил популярность товаров от порчи и сглаза среди россиян

18:28 27.11.2022
 
© Depositphotos.com SonyachnyСилуэт шамана на фоне гор
Силуэт шамана на фоне гор - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Depositphotos.com Sonyachny
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше полугода в российских интернет-магазинах растут продажи товаров от порчи и сглаза. По мнению доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии КФУ имени Вернадского Василия Малкина, тренд связан с популярным сегодня недоверием общества к классической науке и попыткой контролировать даже независящие от человека события.
"Человек тяготеет к некоторому контролю над ситуацией, составляет какие-то планы, списки. Как только возникают ситуации, в которых контроль по мнимым или явным причинам уходит, нужно что-то сверхъестественное. Все эти ниточки, булавочки работают для успокоения души", – сказал Малкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, страх перед необычным и неконтролируемым сопровождает человечество с ранних периодов существования, и современный житель мегаполиса не сильно отличается от своего предка в попытке объяснить необъяснимое.
"Человечество рационально живет всего 500 лет, поэтому на уровне психики у нас есть маленькая прослойка рационального, которая создает культуру, науку, прогресс, но в критической ситуации все это отбрасывается, и мы обращаемся в родоплеменной период нашей жизни, где непонятно почему грохочет гром, идет дождь, всходит Солнце, умирают люди", – пояснил доцент.
Кроме того, Малкин считает, что в обществе существует информационный тренд на недоверие к классической науке, который порождает дополнительные домыслы.
"Некоторые сомневаются в том, что Земля круглая, другие представляют "новую историю" и "новую хронологию", утверждая, что монголо-татарского ига не было, Пушкин и Дюма - один и тот же человек, а Менделеев написал неправильную таблицу химических элементов, а правильная версия принадлежит перу языческих волхвов", – рассказал эксперт.
"Глазки" от сглаза и колокольчики от нечисти>>
В заключение он напомнил: еще в конце XX века антропологи утверждали, что человечество достигло достаточно высокого уровня понимания устройства мира и идея научно-технического прогресса исчерпала себя. Поэтому, обращение людей по всему миру к магическим обрядам и талисманам в 2022 году, совершенно не удивительно.
Ранее опрос показал, сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее.
Симферопольский вокзал, часы, циферблат - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта 2021, 17:31
Мистика циферблатов: в Крыму есть знаки тайных обществ?
 
ПсихологияСовет экспертаНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Главные события и заявления дня: 27 ноября
19:41Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города
19:20Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
19:11В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
18:50Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
18:28Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение
18:02В России "мусорную реформу" отложили еще на три года
17:48К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
17:35Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
16:56Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
16:33Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
16:09На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
15:24Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
15:07Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
14:47В Керчи под ребенком оборвался трос качели
14:15В Кривом Роге не работает железная дорога
14:14Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
13:44Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
13:39Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
13:09В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
Лента новостейМолния