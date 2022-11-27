https://crimea.ria.ru/20221127/pochemu-sredi-rossiyan-rastet-spros-na-oberegi-ot-porchi-i-sglaza--mnenie-1125566447.html

Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение

Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение

Больше полугода в российских интернет-магазинах растут продажи товаров от порчи и сглаза. По мнению доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T18:28

2022-11-27T18:28

2022-11-27T18:28

психология

совет эксперта

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше полугода в российских интернет-магазинах растут продажи товаров от порчи и сглаза. По мнению доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии КФУ имени Вернадского Василия Малкина, тренд связан с популярным сегодня недоверием общества к классической науке и попыткой контролировать даже независящие от человека события."Человек тяготеет к некоторому контролю над ситуацией, составляет какие-то планы, списки. Как только возникают ситуации, в которых контроль по мнимым или явным причинам уходит, нужно что-то сверхъестественное. Все эти ниточки, булавочки работают для успокоения души", – сказал Малкин в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, страх перед необычным и неконтролируемым сопровождает человечество с ранних периодов существования, и современный житель мегаполиса не сильно отличается от своего предка в попытке объяснить необъяснимое.Кроме того, Малкин считает, что в обществе существует информационный тренд на недоверие к классической науке, который порождает дополнительные домыслы."Некоторые сомневаются в том, что Земля круглая, другие представляют "новую историю" и "новую хронологию", утверждая, что монголо-татарского ига не было, Пушкин и Дюма - один и тот же человек, а Менделеев написал неправильную таблицу химических элементов, а правильная версия принадлежит перу языческих волхвов", – рассказал эксперт."Глазки" от сглаза и колокольчики от нечисти>>В заключение он напомнил: еще в конце XX века антропологи утверждали, что человечество достигло достаточно высокого уровня понимания устройства мира и идея научно-технического прогресса исчерпала себя. Поэтому, обращение людей по всему миру к магическим обрядам и талисманам в 2022 году, совершенно не удивительно.Ранее опрос показал, сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее.

https://crimea.ria.ru/20210328/Mistika-tsiferblatov-v-Krymu-est-znaki-taynykh-obschestv-1119402680.html

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2022

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