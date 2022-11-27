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Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте.Накануне движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта – Радиогорка временно остановили из-за непогоды.Сегодня, по данным диспетчерской службы предприятия, пассажирские катера и паромы возобновили движение по расписанию.Ранее сообщалось, что в Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом".
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье

В Севастополе погода позволила возобновить рейд через Артиллерийскую бухту

09:38 27.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте.
Накануне движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта – Радиогорка временно остановили из-за непогоды.
Сегодня, по данным диспетчерской службы предприятия, пассажирские катера и паромы возобновили движение по расписанию.
Ранее сообщалось, что в Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом".
 
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