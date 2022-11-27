https://crimea.ria.ru/20221127/kak-rabotayut-katera-i-paromy-v-sevastopole-v-voskresene-1125563848.html

Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье

Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье

Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T09:38

2022-11-27T09:38

2022-11-27T09:38

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте.Накануне движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта – Радиогорка временно остановили из-за непогоды.Сегодня, по данным диспетчерской службы предприятия, пассажирские катера и паромы возобновили движение по расписанию.Ранее сообщалось, что в Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом".

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крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым