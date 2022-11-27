https://crimea.ria.ru/20221127/kak-rabotayut-katera-i-paromy-v-sevastopole-v-voskresene-1125563848.html
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T09:38
2022-11-27T09:38
2022-11-27T09:38
севастополь
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/02/1100870292_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b6412ee833a6f943b29b5177ba3b7db8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте.Накануне движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта – Радиогорка временно остановили из-за непогоды.Сегодня, по данным диспетчерской службы предприятия, пассажирские катера и паромы возобновили движение по расписанию.Ранее сообщалось, что в Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом".
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/02/1100870292_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d932127a4a63734b8c5601a6faec8a89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым
Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
В Севастополе погода позволила возобновить рейд через Артиллерийскую бухту
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Рейд через Артиллерийскую бухту в Севастополе возобновили в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщили в Севморпорте.
Накануне движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта – Радиогорка временно остановили из-за непогоды.
Сегодня, по данным диспетчерской службы предприятия, пассажирские катера и паромы возобновили движение по расписанию.