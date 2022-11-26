https://crimea.ria.ru/20221126/gluboko-potryaseny-posolstvo-rf-v-belorussii-o-konchine-makeya--1125561585.html
"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея
"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея - РИА Новости Крым, 26.11.2022
"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея
В посольстве РФ в Белоруссии глубоко потрясены сообщением о кончине министра иностранных дел республики Владимира Макея. Ведомство выразило соболезнования его... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T20:07
2022-11-26T20:07
2022-11-26T20:07
белоруссия
утраты
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В посольстве РФ в Белоруссии глубоко потрясены сообщением о кончине министра иностранных дел республики Владимира Макея. Ведомство выразило соболезнования его родным, близким и коллегам.В ведомстве отметили: будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Макей "твердо и эффективно отстаивал интересы" Белоруссии на международных площадках, а также "внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве "потрясены сообщениями о смерти" их белорусского коллеги.О скоропостижной кончине главы МИД Белоруссии Макея днем 26 ноября сообщило республиканское агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Анатолия Глаза. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея.
https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html
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белоруссия, утраты, политика, российская федерация (россия, рф)
"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея
В посольстве выразили соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги Макея
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В посольстве РФ в Белоруссии глубоко потрясены сообщением о кончине министра иностранных дел республики Владимира Макея. Ведомство выразило соболезнования его родным, близким и коллегам.
"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея <...> Это тяжелая, невосполнимая утрата. Выражаем самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Владимировича", – говорится в сообщении представительства.
В ведомстве отметили: будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Макей "твердо и эффективно отстаивал интересы" Белоруссии на международных площадках, а также "внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве "потрясены сообщениями о смерти" их белорусского коллеги.
О скоропостижной кончине главы МИД Белоруссии Макея днем 26 ноября сообщило республиканское агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Анатолия Глаза. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея.