https://crimea.ria.ru/20221126/gluboko-potryaseny-posolstvo-rf-v-belorussii-o-konchine-makeya--1125561585.html

"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея

"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея - РИА Новости Крым, 26.11.2022

"Глубоко потрясены": посольство РФ в Белоруссии о кончине Макея

В посольстве РФ в Белоруссии глубоко потрясены сообщением о кончине министра иностранных дел республики Владимира Макея. Ведомство выразило соболезнования его... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T20:07

2022-11-26T20:07

2022-11-26T20:07

белоруссия

утраты

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В посольстве РФ в Белоруссии глубоко потрясены сообщением о кончине министра иностранных дел республики Владимира Макея. Ведомство выразило соболезнования его родным, близким и коллегам.В ведомстве отметили: будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Макей "твердо и эффективно отстаивал интересы" Белоруссии на международных площадках, а также "внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве "потрясены сообщениями о смерти" их белорусского коллеги.О скоропостижной кончине главы МИД Белоруссии Макея днем 26 ноября сообщило республиканское агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Анатолия Глаза. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея.

https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html

белоруссия

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белоруссия, утраты, политика, российская федерация (россия, рф)