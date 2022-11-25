https://crimea.ria.ru/20221125/zimnie-plyazhi-otkryvayut-na-kurortakh-kubani-1125545752.html
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T20:16
2022-11-25T20:16
2022-11-25T20:16
кубань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125545496_0:264:3161:2042_1920x0_80_0_0_2510a665a15f8c4c014a7cc4f0d9f482.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".Проект зимних пляжей впервые был реализован в 2020 году. Изначально для отдыха местных жителей и туристов работали 32 площадки у моря, сейчас количество зон увеличилось более чем вдвое.Также оборудовали фотозоны, места для занятий воркаутом и йогой. Для тех, кто любит купание в холодной воде, на пляжах предусмотрели места для моржевания с душевыми, раздевалками, удобными спусками и лестницами к морю.В Сочи зимние пляжи расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. В Геленджике зоны отдыха обустроили в самом городе, а также в Дивноморском, Архипо-Осиповке, Кабардинке. В Анапе зимние пляжи расположены от станицы Благовещенской до Сукко. В ближайшие дни их украсят к Новому году.
https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125545496_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_cfd9fd18e92ea268ac9c882b770dd5f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, общество
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
На курортах Краснодарского края открывают 72 зимних пляжа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают
"Кубанские новости".
Проект зимних пляжей впервые был реализован в 2020 году. Изначально для отдыха местных жителей и туристов работали 32 площадки у моря, сейчас количество зон увеличилось более чем вдвое.
"В этом году на курортах обустраивают уже 72 пляжа: в Сочи – 36, в Геленджике – 10, в Анапе – 6, в Туапсинском районе – 7, по 5 – в Новороссийске и Темрюкском районе и 3 – в Ейском районе. Многие пляжи уже "переодели" к зиме. На смену летним шезлонгам, зонтам и навесам пришли удобные беседки, лавочки, качели, непромокаемые пуфики", - сообщает издание.
Также оборудовали фотозоны, места для занятий воркаутом и йогой. Для тех, кто любит купание в холодной воде, на пляжах предусмотрели места для моржевания с душевыми, раздевалками, удобными спусками и лестницами к морю.
В Сочи зимние пляжи расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. В Геленджике зоны отдыха обустроили в самом городе, а также в Дивноморском, Архипо-Осиповке, Кабардинке. В Анапе зимние пляжи расположены от станицы Благовещенской до Сукко. В ближайшие дни их украсят к Новому году.