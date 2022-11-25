https://crimea.ria.ru/20221125/zimnie-plyazhi-otkryvayut-na-kurortakh-kubani-1125545752.html

Зимние пляжи открывают на курортах Кубани

Зимние пляжи открывают на курортах Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Зимние пляжи открывают на курортах Кубани

Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T20:16

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кубань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".Проект зимних пляжей впервые был реализован в 2020 году. Изначально для отдыха местных жителей и туристов работали 32 площадки у моря, сейчас количество зон увеличилось более чем вдвое.Также оборудовали фотозоны, места для занятий воркаутом и йогой. Для тех, кто любит купание в холодной воде, на пляжах предусмотрели места для моржевания с душевыми, раздевалками, удобными спусками и лестницами к морю.В Сочи зимние пляжи расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. В Геленджике зоны отдыха обустроили в самом городе, а также в Дивноморском, Архипо-Осиповке, Кабардинке. В Анапе зимние пляжи расположены от станицы Благовещенской до Сукко. В ближайшие дни их украсят к Новому году.

https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html

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