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Зимние пляжи открывают на курортах Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T20:16
2022-11-25T20:16
кубань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".Проект зимних пляжей впервые был реализован в 2020 году. Изначально для отдыха местных жителей и туристов работали 32 площадки у моря, сейчас количество зон увеличилось более чем вдвое.Также оборудовали фотозоны, места для занятий воркаутом и йогой. Для тех, кто любит купание в холодной воде, на пляжах предусмотрели места для моржевания с душевыми, раздевалками, удобными спусками и лестницами к морю.В Сочи зимние пляжи расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. В Геленджике зоны отдыха обустроили в самом городе, а также в Дивноморском, Архипо-Осиповке, Кабардинке. В Анапе зимние пляжи расположены от станицы Благовещенской до Сукко. В ближайшие дни их украсят к Новому году.
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кубань, общество
Зимние пляжи открывают на курортах Кубани

На курортах Краснодарского края открывают 72 зимних пляжа

20:16 25.11.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи зимой
Пляж в Сочи зимой - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Более 70 зимних пляжей откроются в этом году на побережье Краснодарского края. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Проект зимних пляжей впервые был реализован в 2020 году. Изначально для отдыха местных жителей и туристов работали 32 площадки у моря, сейчас количество зон увеличилось более чем вдвое.
"В этом году на курортах обустраивают уже 72 пляжа: в Сочи – 36, в Геленджике – 10, в Анапе – 6, в Туапсинском районе – 7, по 5 – в Новороссийске и Темрюкском районе и 3 – в Ейском районе. Многие пляжи уже "переодели" к зиме. На смену летним шезлонгам, зонтам и навесам пришли удобные беседки, лавочки, качели, непромокаемые пуфики", - сообщает издание.
Новогодние украшения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
09:59
Когда Симферополь украсят к Новому году
Также оборудовали фотозоны, места для занятий воркаутом и йогой. Для тех, кто любит купание в холодной воде, на пляжах предусмотрели места для моржевания с душевыми, раздевалками, удобными спусками и лестницами к морю.
В Сочи зимние пляжи расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. В Геленджике зоны отдыха обустроили в самом городе, а также в Дивноморском, Архипо-Осиповке, Кабардинке. В Анапе зимние пляжи расположены от станицы Благовещенской до Сукко. В ближайшие дни их украсят к Новому году.
 
КубаньОбщество
 
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