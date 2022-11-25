https://crimea.ria.ru/20221125/v-feodosii-opredeleny-dve-kandidatury-na-post-mera-1125541671.html

В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра

В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра

Конкурсная комиссия определила двух претендентов на должность главы администрации Феодосии. Победителями конкурса стали первый замглавы администрации города... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T14:14

2022-11-25T14:14

2022-11-25T14:23

феодосия

политика

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя- РИА Новости Крым. Конкурсная комиссия определила двух претендентов на должность главы администрации Феодосии. Победителями конкурса стали первый замглавы администрации города Владимир Попенков и Николай Трофименко, занимающий должность советника главы Феодосии.Конкурс на замещение должности главы феодосийской мэрии состоялся в пятницу. Участие в нем приняли Александр Деревянко, Константин Очкур, Константин Ждановский, Владимир Попенков, Николай Трофименко, Валерий Дуцелович и Светлана Дорош. Кроме первых двух кандидатов остальные - феодосийцы. Работу конкурсной комиссии возглавил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.По итогам собеседования комиссия рекомендовала Попенкова, набравшего 80 баллов от комиссии (72,14% - голосов жителей), и Николай Трофименко - 71 балл от комиссии ( 9,97% - голосов жителей). Кандидатуры победителей конкурса будут представлены на рассмотрение Феодосийскому городскому совету для назначения одного из них главой администрации города.В настоящее время должность главы администрации Феодосии вакантна. Являясь первым замглавы администрации, обязанности градоначальника временно исполняет Владимир Попенков. Предыдущий мэр города Андрей Лебедев занимал должность с декабря по июль 2022 года, покинул ее по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова.

https://crimea.ria.ru/20220727/mer-feodosii-podal-v-otstavku-1123970279.html

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феодосия, политика, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым