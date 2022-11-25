Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/rosatom-sozdaet-rezervnyy-istochnik-energosnabzheniya-zaporozhskoy-aes-1125546963.html
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T16:11
2022-11-25T16:11
заэс (запорожская атомная электростанция)
росатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124142281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38f4e5f80fe6bda105440604900630af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.Как пояснили в компании, сейчас электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые в последние недели регулярно и практически одновременно отключаются. Из-за этого энергоснабжение станции не раз переводилось на аварийные дизель-генераторы.Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221124/storony-ne-soglasovali-deklaratsiyu-po-zaes--ulyanov-1125525809.html
https://crimea.ria.ru/20221124/kto-strelyaet-po-zaes-v-magate-sdelali-ocherednoe-zayavlenie-1125524684.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124142281_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3492488404c428e80b62f0b52fd86326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), росатом
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС

"Росатом" приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС

16:11 25.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как пояснили в компании, сейчас электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые в последние недели регулярно и практически одновременно отключаются. Из-за этого энергоснабжение станции не раз переводилось на аварийные дизель-генераторы.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 14:05
Стороны не согласовали декларацию по ЗАЭС — Ульянов
Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы.
"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, "Росатом" принял решение, несмотря на угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", – говорится в сообщении.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:15
Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Росатом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
16:36В Феодосии выбрали нового мэра
16:13Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
16:11"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
15:48Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
15:36В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
15:21Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
15:15В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
15:06"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона
14:56ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
14:51В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"
14:14В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра
14:00Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
13:49В Симферополе почти на полгода ограничат движение возле ТЦ "Меганом"
13:39Крымские электрички переводят на зимнее расписание
13:26Минцифры: Россия достигла цифрового суверенитета
13:18Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
12:40В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму
12:30Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку
12:08Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины
Лента новостейМолния