https://crimea.ria.ru/20221125/rosatom-sozdaet-rezervnyy-istochnik-energosnabzheniya-zaporozhskoy-aes-1125546963.html
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T16:11
2022-11-25T16:11
2022-11-25T16:11
заэс (запорожская атомная электростанция)
росатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.Как пояснили в компании, сейчас электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые в последние недели регулярно и практически одновременно отключаются. Из-за этого энергоснабжение станции не раз переводилось на аварийные дизель-генераторы.Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221124/storony-ne-soglasovali-deklaratsiyu-po-zaes--ulyanov-1125525809.html
https://crimea.ria.ru/20221124/kto-strelyaet-po-zaes-v-magate-sdelali-ocherednoe-zayavlenie-1125524684.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), росатом
"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
"Росатом" приступил к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" приступили к созданию резервного источника энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как пояснили в компании, сейчас электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые в последние недели регулярно и практически одновременно отключаются. Из-за этого энергоснабжение станции не раз переводилось на аварийные дизель-генераторы.
Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы.
"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, "Росатом" принял решение, несмотря на угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", – говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.