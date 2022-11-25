https://crimea.ria.ru/20221125/kogda-simferopol-ukrasyat-k-novomu-godu-1125537051.html

Когда Симферополь украсят к Новому году

Когда Симферополь украсят к Новому году - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Когда Симферополь украсят к Новому году

Крымскую столицу украсят к Новому году до 19 декабря, работы начнутся уже со следующей недели. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T09:59

2022-11-25T09:59

2022-11-25T09:59

крым

симферополь

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Крымскую столицу украсят к Новому году до 19 декабря, работы начнутся уже со следующей недели. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения >>"Сейчас сотрудники "Горсвета" активно проверяют, приводят в рабочее состояние и подготавливают к монтажу все конструкции, которые в прошлом году украшали наш город в период новогодних праздников. Устанавливать их начнут уже на следующей неделе. Завершить работы планируется до Дня Святого Николая - 19 декабря", - написал он в Telegram-канале.Он напомнил, что для украшения города будут использовать иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации.

https://crimea.ria.ru/20221026/mer-simferopolya-obyasnil-kak-proydet-novyy-god-bez-byudzhetnykh-trat-1125096822.html

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крым, симферополь, городская среда, общество