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Когда Симферополь украсят к Новому году - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Когда Симферополь украсят к Новому году
Когда Симферополь украсят к Новому году - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Когда Симферополь украсят к Новому году
Крымскую столицу украсят к Новому году до 19 декабря, работы начнутся уже со следующей недели. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:59
2022-11-25T09:59
крым
симферополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Крымскую столицу украсят к Новому году до 19 декабря, работы начнутся уже со следующей недели. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения &gt;&gt;"Сейчас сотрудники "Горсвета" активно проверяют, приводят в рабочее состояние и подготавливают к монтажу все конструкции, которые в прошлом году украшали наш город в период новогодних праздников. Устанавливать их начнут уже на следующей неделе. Завершить работы планируется до Дня Святого Николая - 19 декабря", - написал он в Telegram-канале.Он напомнил, что для украшения города будут использовать иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации.
https://crimea.ria.ru/20221026/mer-simferopolya-obyasnil-kak-proydet-novyy-god-bez-byudzhetnykh-trat-1125096822.html
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крым, симферополь, городская среда, общество
Когда Симферополь украсят к Новому году

Симферополь украсят к Новому году до 19 декабря

09:59 25.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения в Симферополе
Новогодние украшения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Крымскую столицу украсят к Новому году до 19 декабря, работы начнутся уже со следующей недели. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения >>
"Сейчас сотрудники "Горсвета" активно проверяют, приводят в рабочее состояние и подготавливают к монтажу все конструкции, которые в прошлом году украшали наш город в период новогодних праздников. Устанавливать их начнут уже на следующей неделе. Завершить работы планируется до Дня Святого Николая - 19 декабря", - написал он в Telegram-канале.
Новый год - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:49
Мэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат
Он напомнил, что для украшения города будут использовать иллюминацию, елки и атрибуты, закупленные в предыдущие годы.
Как сообщалось, на фоне специальной военной операции во многих городах России отменяют праздничные мероприятия и отказываются от покупки новых украшений и иллюминации.
 
КрымСимферопольГородская средаОбщество
 
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