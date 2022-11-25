https://crimea.ria.ru/20221125/armiya-rossii-sderzhala-vse-napadeniya-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1125546723.html
Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
Вооруженные силы России сдержали атаки украинских боевиков на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T15:48
2022-11-25T15:48
2022-11-25T15:48
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали атаки украинских боевиков на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики."Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля", — рассказали в министерстве.Кроме того, противник был сдержан и на Красно-Лиманском направлении. Врагу было нанесено огневое поражение в месте для наступления возле населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника и в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР."Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в ведомстве.На Донецком направлении боевики ВСУ попытались напасть в районе населенного пункта Бахмутское, но безуспешно — были уничтожены до 60 солдат, два танка и три боевых машины пехоты."На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", — добавили в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html
https://crimea.ria.ru/20221124/minoborony-rf-50-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1125531386.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
Все нападения украинских боевиков в зоне СВО сдержаны — Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сдержали атаки украинских боевиков на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
"Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля", — рассказали в министерстве.
Кроме того, противник был сдержан и на Красно-Лиманском направлении. Врагу было нанесено огневое поражение в месте для наступления возле населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника и в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.
"Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в ведомстве.
На Донецком направлении боевики ВСУ попытались напасть в районе населенного пункта Бахмутское, но безуспешно — были уничтожены до 60 солдат, два танка и три боевых машины пехоты.
"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа", — добавили в Минобороны.