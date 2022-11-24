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Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам
Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам
Европейский парламент решил запретить оформление виз в Евросоюз по российским паспортам, выданным жителям Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T20:40
2022-11-24T18:52
новые регионы россии
европейский союз
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент решил запретить оформление виз в Евросоюз по российским паспортам, выданным жителям Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Абхазии и Южной Осетии. За такое решение проголосовали большинство депутатов на заседании в четверг, пишут "Ведомости".Сообщается, что инициативу поддержал 531 депутат, 34 парламентария воздержались, еще семь высказались против."Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в Официальном журнале ЕС", — сообщает газета.Референдумы в четырех новых регионах России прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
https://crimea.ria.ru/20220504/rossiyanam-khotyat-zapretit-pokupat-nedvizhimost-v-evrosoyuze-1123134877.html
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новые регионы россии, европейский союз, политика, общество
Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам

Получившим российские паспорта жителям новых субъектов не дадут визы в ЕС — Европарламент

20:40 24.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Европейский парламент решил запретить оформление виз в Евросоюз по российским паспортам, выданным жителям Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Абхазии и Южной Осетии. За такое решение проголосовали большинство депутатов на заседании в четверг, пишут "Ведомости".
Сообщается, что инициативу поддержал 531 депутат, 34 парламентария воздержались, еще семь высказались против.
Исключения сделаны для россиян, получивших паспорта еще до начала выдачи документов на указанных территориях, а также тех, кто был несовершеннолетним или недееспособным в момент их выдачи.
"Ограничения вступят в силу после официального согласования Советом ЕС и публикации решения в Официальном журнале ЕС", — сообщает газета.
Референдумы в четырех новых регионах России прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
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