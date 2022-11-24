https://crimea.ria.ru/20221124/v-rossii-uvelichat-vyplaty-semyam-pogibshikh-na-proizvodstve-do-2-mln-rubley-1125527166.html
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:52
2022-11-24T14:52
2022-11-24T14:53
михаил мишустин
соцзащита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_f02b5b3265c781ac6f55de982bf03b30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство вместе с профессиональным сообществом, бизнесом и самим сотрудниками продолжит вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.
https://crimea.ria.ru/20221115/vyplaty-ranenym-voennym-v-krymu-komu-polozheno-i-kak-poluchit-1125370965.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/53/1118185338_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_83d298850139dc2e0fadd90d517d3ecd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, соцзащита, общество
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
В России увеличении выплаты семьям погибших на производстве с 1 до 2 млн рублей
14:52 24.11.2022 (обновлено: 14:53 24.11.2022)