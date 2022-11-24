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В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей
Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:52
2022-11-24T14:53
михаил мишустин
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство вместе с профессиональным сообществом, бизнесом и самим сотрудниками продолжит вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.
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михаил мишустин, соцзащита, общество
В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей

В России увеличении выплаты семьям погибших на производстве с 1 до 2 млн рублей

14:52 24.11.2022 (обновлено: 14:53 24.11.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство подготовило поправки в закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Предлагается увеличить в два раза сумму единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве, с одного до двух миллионов рублей", - сказал Мишустин.
Он отметил, что правительство вместе с профессиональным сообществом, бизнесом и самим сотрудниками продолжит вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.
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