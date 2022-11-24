https://crimea.ria.ru/20221124/v-rossii-uvelichat-vyplaty-semyam-pogibshikh-na-proizvodstve-do-2-mln-rubley-1125527166.html

В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей

В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В России увеличат выплаты семьям погибших на производстве до 2 млн рублей

Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:52

2022-11-24T14:52

2022-11-24T14:53

михаил мишустин

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство об увеличении с 1 млн до 2 млн рублей единовременной страховой выплаты семьям граждан, погибших на производстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.Он отметил, что правительство вместе с профессиональным сообществом, бизнесом и самим сотрудниками продолжит вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей.

https://crimea.ria.ru/20221115/vyplaty-ranenym-voennym-v-krymu-komu-polozheno-i-kak-poluchit-1125370965.html

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михаил мишустин, соцзащита, общество