https://crimea.ria.ru/20221124/summa-imuschestvennykh-nalogov-krymchan-za-god-vyrosla-na-tret-1125531132.html

Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть

Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть

В этом году крымчане заплатят на треть больше имущественных налогов, чем годом ранее. Всего в бюджет ожидается поступление около двух миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T20:21

2022-11-24T20:21

2022-11-24T20:21

радио "спутник в крыму"

крым

экономика

федеральная налоговая служба (фнс)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В этом году крымчане заплатят на треть больше имущественных налогов, чем годом ранее. Всего в бюджет ожидается поступление около двух миллиардов рублей имущественных, земельных и транспортных налогов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по РК Артем Грудницкий.Он напомнил, что 1 декабря заканчивается кампания по уплате имущественного, земельного и транспортного налогов физических лиц за 2021 год. Налоги уплачиваются на основании уведомлений, которые рассылались с сентября. Зарегистрированные на сайте УФНС получили уведомления в личный кабинет, остальные – по почте. В настоящее время рассылка уже завершена.Кто и за что заплатитГрудницкий отметил, что в этом году размер налога на имущество будет выше, чем в прошлом. Это связано с изменившимся понижающим коэффициентом. Если в прошлом году он составлял 0,2, то в этом – 0,4, а в следующем составит 0,6."По транспортному налогу возможно изменение сумм в связи с изменением перечней дорогостоящих автомобилей. В отношении авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент 1,1, стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей – коэффициент 2, и свыше 10 миллионов рублей применяется коэффициент 3", – продолжил Грудницкий.Суммы земельного налога могут быть связаны с изменением ставки или внесением изменений в перечень льготных категорий граждан. При этом ежегодный рост суммы налога не может превышать 10%, подчеркнул он.Кроме того, при расчете имущественного налога предусмотрены льготы в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. То есть, в отношении одной квартиры, одной комнаты, одного жилого дома или его части, хозпостройки и т.д. Данная норма не распространяется на объекты, которые используются в предпринимательской деятельности."В настоящее время реализована возможность оплаты имущественных налогов за третьих лиц. Чаще всего это касается несовершеннолетних налогоплательщиков, за которых отчисления вносят родители, опекуны или законные представители", – добавил Грудницкий. Как оплатитьПлатежи принимаются в отделениях банков и почты, терминалах, электронном приложении банка, через личный кабинет на сайте ФНС России. Кроме того, для удобства пользователей существует услуга "единый налоговый платеж". При ее помощи человек может зачислить денежные средства, которые в последствие будут списаны налоговым органом по факту поступления уведомления.В налоговом уведомлении могут быть приведены данные по нескольким подлежащим уплате налогам. При этом в отношении каждой выплаты указывается объект налогообложения, сумма к уплате, налоговая база, реквизиты для зачисления средств и срок оплаты. Для удобства пользователей каждое уведомление содержит УИН, QR-код и штрих-код.При этом налоговые уведомления не содержат информации об объектах, по которым не предъявлен налог к уплате. К примеру, применены налоговые льготы или вычеты либо присутствует переплата, которая полностью перекрывает исчисленный налог."Если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в любой офис ФНС с паспортом либо направить письмо на сайт, либо по телефонам горячей линии, чтобы установить сумму налога и оплатить ее", - пояснил специалист.Если закралась ошибка"Для самостоятельного расчета или перепроверки полученного размера налога можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС России. В случае обнаружения ошибки – неправильно рассчитанной суммы – необходимо обратиться через сайт ФНС России, личный кабинет, МФЦ или письменно в налоговый орган. По результатам рассмотрения обращения будет либо произведен перерасчет, либо даны пояснения", – сказал Грудницкий.В случае неуплаты налогов до 1 декабря включительно, со 2 декабря начинает ежедневно начисляться пеня. Кроме того, налоговые органы вправе принимать меры по взиманию средств с налогоплательщика, вплоть до взыскания объекта в судебном порядке.В этом году региональным ФНС было сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений. Сумма исчисленного налога превышает два миллиарды рублей, что на четверть больше уровня прошлого года.

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https://crimea.ria.ru/20221012/krymchane-zaplatyat-bolee-dvukh-milliardov-imuschestvennykh-nalogov-v-etom-godu-1124846257.html

https://crimea.ria.ru/20220625/kak-poluchit-maksimalnyy-nalogovyy-vychet-v-2022-godu-1123649064.html

https://crimea.ria.ru/20220418/yurist-obyasnil-kak-poluchit-nalogovyy-vychet-na-detey-1122971969.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, федеральная налоговая служба (фнс), общество