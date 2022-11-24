https://crimea.ria.ru/20221124/sekrety-bezbednoy-starosti--soveta-finansista-1125517798.html
Секреты безбедной старости – совета финансиста
Секреты безбедной старости – совета финансиста - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Секреты безбедной старости – совета финансиста
Формирование финансовой подушки эксперты называют обязательным условием спокойной жизни на пенсии. Что нужно делать тем, кто сейчас находится в активной... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T08:46
2022-11-24T08:46
2022-11-24T08:46
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Формирование финансовой подушки эксперты называют обязательным условием спокойной жизни на пенсии. Что нужно делать тем, кто сейчас находится в активной профессиональной форме, пояснил финансист.Со времен на сэкономленные средства можно купить недвижимость и сдавать ее в аренду, получая дополнительный доход. Можно также приобрести бизнес с нанятым персоналом для получения прибыли.Инвестор напомнил и о дауншифтинге — когда люди уезжают жить в другие страны или просто в сельскую местность, но имеют стабильный доход от аренды своего городского жилья.По его мнению, для кого-то радикальный подход станет способом выйти раньше на пенсию. Кому-то знания позволят закрыть кредиты и дальше жить более свободно. Но для большинства россиян экономить и создать хотя бы небольшой запас средств на "черный день".
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общество, соцзащита
Секреты безбедной старости – совета финансиста
Инвестор дает советы, как обеспечить себе безбедную старость
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Формирование финансовой подушки эксперты называют обязательным условием спокойной жизни на пенсии. Что нужно делать тем, кто сейчас находится в активной профессиональной форме, пояснил финансист.
"Сейчас, когда доходы россиян сокращаются, а вложения становятся все более рискованными, гарантировать, что вам удастся выйти на пенсию раньше срока, крайне сложно. Но вот формировать финансовую подушку безопасности, пусть даже в таких сложных условиях, — необходимость", – цитирует "Прайм"
основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова.
Со времен на сэкономленные средства можно купить недвижимость и сдавать ее в аренду, получая дополнительный доход. Можно также приобрести бизнес с нанятым персоналом для получения прибыли.
Инвестор напомнил и о дауншифтинге — когда люди уезжают жить в другие страны или просто в сельскую местность, но имеют стабильный доход от аренды своего городского жилья.
"На Западе существует целое движение — FIRE (Financial Independence Retire Early) — "финансовая независимость, чтобы выйти на пенсию раньше". Главный его посыл: сильно сократить свои потребности, обходиться малым и самым необходимым, чтобы откладывать не 5-10% (как учит большинство экспертов), а гораздо больше — до 90% своего дохода", – делится Федор Сидоров.
По его мнению, для кого-то радикальный подход станет способом выйти раньше на пенсию. Кому-то знания позволят закрыть кредиты и дальше жить более свободно. Но для большинства россиян экономить и создать хотя бы небольшой запас средств на "черный день".