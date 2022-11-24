https://crimea.ria.ru/20221124/sekrety-bezbednoy-starosti--soveta-finansista-1125517798.html

Секреты безбедной старости – совета финансиста

Секреты безбедной старости – совета финансиста - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Секреты безбедной старости – совета финансиста

Формирование финансовой подушки эксперты называют обязательным условием спокойной жизни на пенсии. Что нужно делать тем, кто сейчас находится в активной... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T08:46

2022-11-24T08:46

2022-11-24T08:46

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Формирование финансовой подушки эксперты называют обязательным условием спокойной жизни на пенсии. Что нужно делать тем, кто сейчас находится в активной профессиональной форме, пояснил финансист.Со времен на сэкономленные средства можно купить недвижимость и сдавать ее в аренду, получая дополнительный доход. Можно также приобрести бизнес с нанятым персоналом для получения прибыли.Инвестор напомнил и о дауншифтинге — когда люди уезжают жить в другие страны или просто в сельскую местность, но имеют стабильный доход от аренды своего городского жилья.По его мнению, для кого-то радикальный подход станет способом выйти раньше на пенсию. Кому-то знания позволят закрыть кредиты и дальше жить более свободно. Но для большинства россиян экономить и создать хотя бы небольшой запас средств на "черный день".

https://crimea.ria.ru/20221118/optimiziruem-byudzhet-vmeste-kak-i-na-chem-mozhno-ekonomit-dengi-1125431113.html

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общество, соцзащита